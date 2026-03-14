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महंगे ब्यूटी पार्लर जानें के बजाय घर बैठे कर सकते हैं पेडिक्योर, फटाफट से जान लें यह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

How To Pedicure At Home: पेडिक्योर को करवाने के लिए लड़कियां महंगे-महंगे ब्यूटी पार्लर का सहारा लेती हैं आज आपको बताते हैं कैसे आप इसको घर बैठे आसानी से कर सकती हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 14, 2026, 11:46 AM IST
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महंगे ब्यूटी पार्लर जानें के बजाय घर बैठे कर सकते हैं पेडिक्योर, फटाफट से जान लें यह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

How To Pedicure At Home:  आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगो को अपने लिए समय बिल्कुल भी नहीं होता है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि वह साफ-सुथरा देखे. चेहरे और बालों की देखभाल लोग अक्सर करते ही है लेकिन हाथ-पैरों को नजरअंदाज कर देते हैं.  पैरों की देखभाल अगर ठीक से ना की जाए, तो दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. पैरों की त्वचा रूखी हो जाती है, एड़ियां फटने लगती हैं और पैरों में गंदगी जमा हो जाती है. इस समस्या के समाधान के लिए ब्यूटी पार्लर जाकर पेडिक्योर करवाते है और मोटा पैसा भी खर्च करते हैं. अगर आप भी पार्लर का खर्च बचाना चाहते हैं तो आप घर पर ही बिना पैसा खर्च किए पेडिक्योर कर सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होगी.

अगर आप घर पर सही तरीके से होम पेडिक्योर करते हैं, तो आप अपने पैरो को साफ, मुलायम और चमकदार बना सकता है. अगर आप भी घर पर ही फ्री में पेडिक्योर करना चाहते हैं, तो आसान से स्टेप को अपनाकर आप कर सकते हैं. आइए आप भी जान लीजिए. 
 

घर पर पेडिक्योर कैसे करें?
 

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1. पैरों की सफाई

अगर आप भी घर बैठे आसानी से पेडिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले पैरों की सफाई अच्छे तरीके से करनी होगी. इसके लिए आपको एक टब लेना है और उसमें गुनगुना पानी डाल देना है और फिर नमक- शैंपू को मिला दें. पैरों को 10 से 15 मिनट तक डालकर साफ करें ताकि गंदगी हट जाए. इसको करने से आप रिलैक्सिंग भी फील करेंगे.
 

2. नाखूनों को साफ और शेप

इसके बाद आपको नाखूनों को अच्छे से साफ करना है और कमाल की शेप देनी है. नेल फाइल से घिसकर स्मूद कर लेना है और फिर किनारे भी ठीक से कर लेना है. 
 

3. एड़ियों की गंदगी

इसके बाद आपको पैरों की एड़ियों और तलवों को साफ करने डेड स्किन को निकाल लेना है.  पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल करके भी आप इसको हटा सकते हैं. हल्के हाथों से एड़ियों और तलवों को रगड़ना है. ऐसा करने से पैरों की सारी गंदगी बाहर हो जाएगी.
 

4. घर पर बनाएं स्क्रब 

घर पर पेडिक्योर करने के लिए आप घर का बना स्क्रब इस्तेमाल करें. पैरों को और ज्यादा मुलायम बनाने में ये काफी मददगार साबित होगा. तेल या शहद-चीनी मिलाकर आप अच्छे से पैरों में स्क्रब कर सकते हैं. 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करके गंदगी को साफ निकाल सकते हैं.
 

5. धोने के बाद मॉइस्चराइज 

पैरों को अच्छ से धोने के बाद आपको मॉइस्चराइज जरूर लगाना चाहिए. आप घर पर रखे क्रीम, नारियल तेल से भी पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हैं.  पैर लंबे समय तक मुलायम बने रहेंगे. आपको रोजाना अपने पैरों में इसको लगाना चाहिए. 
 

6. नेल पॉलिश

पेडिक्योर पूरा करने के बाद आप अपने पैरों में अपने पसंद की नेल पॉलिश को भी लगा सकते हैं. इसको लगाकर पैरों की खूबसूरती और बढ़ जाएगी. 

 

ये भी पढ़ें:  गर्मियों में स्किन को हमेशा फ्रेश रखने के लिए अपनाएं ये स्किन केयर रूटीन
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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