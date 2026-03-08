Advertisement
trendingNow13133404
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

काले होंठों ने छीन ली है चेहरे की खूबसूरती? पिंक लिप्स पाने के लिए घर पर बनाएं ये खास जेल

Homemade Lip Gel: होंठों को खूबसूरत रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप भी काले होंठों से परेशान हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप पिंक लिप्स के लिए जेल को बनाकर तैयार कर सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 08, 2026, 12:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काले होंठों ने छीन ली है चेहरे की खूबसूरती? पिंक लिप्स पाने के लिए घर पर बनाएं ये खास जेल

Homemade Lip Gel:  आजकल हर किसी को गुलाबी होंठ पाने की चाहत होती है. लोग कई तरह-तरह के महंगे लिप बाम, लिप केयर प्रोडक्ट्स और ब्यूटी ट्रीटमेंट का भी सहारा लेते हैं लेकिन इसके चलते होंठों का काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है. काले पड़ने शुरू हो जाते हैं. प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल्स काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. बिना केमिकल के अपने होंठों की देखभाल आप कर सकते हैं. आज आपको घर पर बने ऐसे नेचुरल जेल के बारे में बताते हैं, जो आपके होंठों को पिंक बना देगा. इस जेल को लगाने से आपको कई सारे फायदे भी मिलेंगे. अगर आपको भी इसको घर पर बनाना नहीं आता है, तो आइए आज आपको बताते हैं. इसको आप कभी भी घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. 
 

लिप जेल बनाने के लिए चीजें

अगर आप लिप जेल को घर पर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे चुकंदर का रस, एलोवेरा जेल, विटामिन ई कैप्सूल, नारियल तेल ये आपके पास होने ही चाहिए. बताए गए इन सभी चीजों को आपको अपने हिसाब से लेना है. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

लिप जेल को घर पर कैसे बनाएं?

काले होंठों को पिंक बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कटोरी लेनी है और फिर उसमें ताजा एलोवेरा जेल पूरी तरह से अच्छे तरीके से निकाल लेना है. इसमें आपको चुकंदर का रस भी मिला देना है फिर अच्छे से मिक्स कर देना है. ऊपर से इसमें नारियल तेल और विटामिन ई कैप्सूल को भी डालकर मिला देना है. अब आपका होममेड लिप जेल आसानी से बनकर तैयार है. लिप जेल को एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं. 
 

लिप जेल लगाने के फायदे

अगर आप घर पर लिप जेल को रोजाना लगाते हैं, तो आपके होंठों को गहरा पोषण मिलेगा और साथ ही सूखे, फटे होंठों से भी आपको राहत मिल सकती है. पिगमेंटेशन की समस्या को कम करके काले होंठों को पिंक बनाते हैं. बाहर से लाने के बजाय आप इसको घर पर ही बनाकर लगा सकते हैं. ऐसा करने से आपके पैसे भी बचेंगे और आपके लिप्स भी ठीक रहेंगे. 

 

ये भी पढ़ें:  कच्चे दूध से मिलेगा नेचुरल ग्लो, बस इस तरह करें इस्तेमाल 
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Beauty Tipsspecial gel for pink lipsHomemade Lip Gel

Trending news

‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रम्प पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रम्प पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
Womens Day 2026
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
Gujarat Temple
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
assam election 2026
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
Womens Day
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
israel iran war
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
Punjab Education Model
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
punjab new industrial policy
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू