केमिकल वाले हेयर डाई छोड़िए! बालों में नेचुरल कलर पाने के लिए चुकंदर है बेस्ट, जानें लगाने का तरीका

Beetroot Hair Color: आजकल बदलती लाइफस्टाइल, प्रदूषण और केमिकल प्रोडक्ट्स हमारी स्किन और बालों को काफी ज्यादा नुकसान करते हैं. आजकल लड़कियां बाहर जाकर बालों पर महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स लगाते हैं, जो केमिकल से भरपूर होते हैं. इससे आपके बाल सफेद होना, रूखापन और बेजान होने जैसी दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. इन सभी समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग हेयर कलर का सहारा लेते हैं, जिससे बाल धीरे-धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं. बाजार में मिलने वाले हेयर डाई बालों को काफी ज्यादा नुकसान करते हैं. अपने बालों को बिना नुकसान पहुंचाए नेचुरल रंग देने की कोशिश करनी चाहिए,



चुकंदर आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको बता दें ये सेहत के साथ-साथ आपके बालों को भी फायदा देता है. बालों को नेचुरल रंग देने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको लगाने से भरपूर पोषण आपको मिल सकता है. अगर आप इसको बालों में लगाते हैं, तो ये गजब का हल्का रेडिश कलर भी देता है. अगर आप भी लगाना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप इसको बना सकते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.



चुकंदर से हेयर कलर बनाने का तरीका

Add Zee News as a Preferred Source

चुकंदर आपकी सेहत और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है अगर आप इसको घर पर बनाना चाहते हैं, तो पहले सबसे एक बड़ा चुकंदर लेना है और फिर इसको मिक्सी में पीस लेना है. गाढ़ा पेस्ट बना लेना है. कटोरी में ही पेस्ट के ऊपर नारियल तेल को मिक्स कर लेना है. पेस्ट को ब्रश से आप बालों में लगा सकते हैं. 2-3 घंटे के लिए लगाकर इसको ऐसी छोड़ दें. इसके बाद साफ पानी से अपने बालों को धो लें और आप देखेंगे कि बालों में गजब का कलर देखने को मिलेगा.



चुकंदर का हेयर कलर बालों में लगाने के फायदे

अगर आप चुकंदर का हेयर कलर लगाते हैं, तो आपके बालों को आयरन, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो बालों को मजबूत बनाएं रखने के लिए आपकी मदद कर सकता है. रंग बदलने के साथ-साथ स्कैल्प को हाइड्रेट भी रखता है और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है. बालों को चमकदार, मुलायम और गहरा रंग देता है आप इसको कभी भी घर पर बनाकर आसानी से लगा सकते हैं, इससे आपके बालों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नही होगा.



ये भी पढ़ें: इस फूल को पीसकर बनाएं स्पेशल फेस मास्क, चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.