केवल पीने के लिए ही नहीं, चेहरे के लिए भी वरदान है 'नारियल पानी'; जिद्दी दाग-धब्बे और पिग्मेंटेशन से मिलेगी छुट्टी

Coconut Water for Face: नारियल पानी सेहत के साथ-साथ खूबसूरती बढ़ाने के भी काम आ सकता है. ये आपकी स्किन के लिए बेहतरीन नेचुरल टॉनिक की तरह काम करता है, जो दाग-धब्बे और पिग्मेंटेशन को दूर करने में मदद करता है. 

 

Jan 29, 2026, 09:10 PM IST
Benefits of Coconut Water for Skin: आमतौर पर नारियल पानी पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि नारियल पानी स्किन के लिए भी किसी नेचुरल टॉनिक से कम नहीं है. धूप, प्रदूषण और गलत स्किन केयर से कई बार चेहरे प दाग-धब्बे, पिग्मेंटेशन और अनइवन स्किन टोन की समस्या हो जाती है. ऐसे में नारियल पानी आपकी इन समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व स्किन को अंदर से साफ करते हैं और धीरे-धीरे दागों और हल्का करने में मदद करते हैं. इस खबर में हम आपको स्किन के लिए नारियल पानी के फायदे बताएंगे..

 

स्किन के लिए नारियल पानी के फायदे
पोषक तत्वों से भरपूर नारियल पानी में विटामिन C, साइटोकिनिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो स्किन की मरम्मत करने में मदद करते हैं, ये स्किन को हाइड्रेट रखता है और डलनेस को दूर करने में मदद करता है. इसके रोजाना इस्तेमाल से मुंहासों के निशान, सन टैन और हल्के दाग धीरे-धीरे कम होने लगते हैं. वहीं ये स्किन को ठंडक देता है, जिससे जलन और रेडनेस की समस्या भी दूर होती है. 

नारियल पानी चेहरे पर कैसे लगाएं?
चेहरे पर नारियल पानी लगाने के कई तरीके हैं. सबसे आसान तरीका ये है कि कॉटन की मदद से ताजा नारियल पानी को चेहरे पर लगाएं. अब 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाकर छोड़ दें. इसके बाद सादे पानी से धो लें. वहीं अगर चेहरे पर दाग ज्यादा है तो नारियल पानी में थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी मिला कर फेस पैक बना सें. इसके अलावा आप एक चम्मच नारियल पानी में कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाकर स्पॉट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं. लेकिन सेंसेटिव स्किन वाले इसके इस्तेमाल से परहेज करें. 

 

इन बातों का रखें ध्यान
नारियल पानी का असर धीरे-धीरे दिखता है. इसलिए धैर्य रखना जरूरी है. इसे हफ्ते में 3–4 बार चेहरे पर लगाएं. हमेशा ताजा नारियल पानी ही इस्तेमाल करें, पैकेट वाला नारियल पानी चेहरे पर लगाने से बचें. साथ ही, दिन में बाहर निकलते समय सनस्क्रीन जरूर लगाएं, ताकि नए दाग न पड़ें.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

