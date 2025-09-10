रात में चेहरे पर लगाएं एलोवेरा जेल, दाग-धब्बों से छुटकारा दिलाने के साथ-साथ हैं कई फायदे
Advertisement
trendingNow12917062
Hindi Newsब्यूटी

रात में चेहरे पर लगाएं एलोवेरा जेल, दाग-धब्बों से छुटकारा दिलाने के साथ-साथ हैं कई फायदे

Aloe Vera Gel Benefits: एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है. खासतौर पर अगर इसे सोने से पहले लगाएं, तो यह स्किन को हेल्दी बनाने के साथ-साथ ग्लोइंग भी बनाने में मदद करता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात में चेहरे पर लगाएं एलोवेरा जेल, दाग-धब्बों से छुटकारा दिलाने के साथ-साथ हैं कई फायदे

Aloe Vera Gel for Skin: एलोवेरा एक नेचुरल औषधि है, जिसे सदियों से स्किन केयर में इस्तेमाल किया जा रहा है. पोषक तत्वों से भरपूर एलोवेरा में एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते है, जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाने के साथ-साथ ग्लोइंग भी बनाने का काम करता है. खासकर अगर आप एलोवेरा जेल को रात में नाइट क्रीम की तरह इस्तेमाल करें, तो यह आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. इस खबर में हम आपको रात में एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाने के फायदे बताएंगे. 

 

स्किन को मॉइस्चराइज करें
रात के समय एलोवेरा जेल लगाने से स्किन मॉइस्चाइज होती है. दरअसल रात के समय स्किन खुद को रिपेयर करने का काम करती है, ऐसे में एलोवेरा जेल लगाने से स्किन को पोषण मिलता है. एलोवेरा जेल स्किन को गहराई से हाइड्रेट करता है. साथ ही इसके इस्तेमाल से ड्रायनेस, खुजली और रफनेस जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है. इसके इस्तेमाल से दूसरे दिन आपकी स्किन मुलायम और फ्रेश रहती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

पिंपल्स और दाग-धब्बों से छुटकारा
एलोवेरा जेल स्किन के पिंपल्स और दाग-धब्बों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है. एलोवेरा जेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीइंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो मुंहासों को कम करने में आपकी मदद करता है. इसलिए अगर आप रोजाना रात में इसे लगाते हैं, तो यह जिद्दी पिंपल्स के दाग और काले निशाक को भी हल्का कर सकते हैं. साथ ही यह स्किन की रंगत को भी निखारने में आपकी मदद करते हैं. 

 

झुर्रियों और लाइन लाइंस
एलोवेरा जेल में विटामिन C और E पाए जाते हैं, जो स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. ऐसे में रात में एलोवेरा जेल लगाने से स्किन को एंटी-एजिंग फायदे मिलते हैं. साथ ही इससे स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है और झुर्रियां या बारीक रेखाएं भी कम होने लगते हैं. इसके इस्तेमाल से लंबे समय तक आप जवा दिख सकते हैं. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

aloe vera gel benefitsaloe vera gel skin benefits

Trending news

बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
;