बेहद कमाल हैं 'ओस की बूंदें', सुबह-सुबह त्वचा पर ऐसे करें इस्तेमाल; चेहरे पर आएगी जबरदस्त निखार..

Glowing Skin Tips: आज के समय खूबसूरती पाने के लिए महिलाएं महंगे और केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इसका बुरा असर चेहरे पर दिखने लगता है. ऐसे में नेचुरल उपाय से स्किन केयर करना सबसे सेफ और असरदार माना जाता है. सुबह की ओस भी एक ऐसा ही नेचुरल उपाय है, जिसे पुराने सदियों से सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. ऐसा मानते हैं कि ओस का पानी स्किन को नई एनर्जी देता है और निखार बढ़ता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको चेहरे पर ओस की बूंदें लगाने के फायदे बताएंगे..

नेचुरल नमी

सुबह की ओस का पानी पूरी तरह से नेचुरल होता है और इसमें कोई भी केमिकल नहीं होते. ऐसे में जब आप इसे अपने चेहरे पर लगते हैं, तो ये आपकी स्किन को गहराई से हाइड्रेट करता है. खासकर ड्राई स्किन वालों के लिए ये फायदेमंद होता है. इसके रोजाना इस्तेमाल से स्किन मुलायम और स्मूद बनती है, जिससे चेहरा फ्रेश और चमकदार दिखाई देता है.

दाग-धब्बे और मुंहासों से छुटकारा

ओस की बूंदों का चेहरे पर इस्तेमाल से स्किन को ठंडक मिलाता है. साथ ही ये पोर्स को साफ करने में भी मददगार है. इसके इसे चेहरे पर लगाने से स्किन पर जमी गंदगी धीरे-धीरे साफ होती है. खासकर मुंहासे या हल्के दाग-धब्बों की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए ये बेहद फायदेमंद हो सकता है. रोज इसके इस्तेमाल से स्किन हेल्दी और साफ नजर आने लगती है.

बढ़ती उम्र

सुबह की ओस स्किन को तोजगी देने के साथ-साथ उसे रिलैक्स करता है. इसके इस्तेमाल से स्किन में कसाव बना रहता है और फाइन लाइन्स और झुर्रियों की समस्या कम होती है. रोजाना इसके इस्तेमाल से स्किन जवां और दकमती नजर आती है.

कैसे करें चेहरे पर इस्तेमाल?

ओस की बूंदों को चेहरे पर इस्तेमाल करना बेहद आसान है. इसे इस्तेमाल करने के लिए सुबह जल्दी उठकर साफ घास या पौधों की पत्तियों पर जमे ओस को साफ हाथों से इकट्ठा कर लें. अब हाथ से चेहरे पर लगा लें और 5 से 10 मिनट उसी तरह लगा छोड़ दें. अंत में पानी से चेहरे को धो लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.