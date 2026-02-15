Advertisement
बालों के लिए घर पर बनाएं हिबिस्कस ऑयल, हेयर फॉल और घनापन के परफेक्ट है गुड़हल के फूल!

Hibiscus Oil for Hair: गुड़हल के फूल आपके बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे बालों पर लगाने से हेयर फॉल, कमजोर बाल, डैंड्रफ जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको हिबिस्कस के फायदे और हिबिस्कस ऑयल बनाने का तरीका बताएंगे...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:56 PM IST
बालों के लिए घर पर बनाएं हिबिस्कस ऑयल, हेयर फॉल और घनापन के परफेक्ट है गुड़हल के फूल!

Hair Care: आज के समय में बालों से जुड़ी समस्या बेहद आम हो गई है. बालों का झड़ना और पतले होने से हर दूसरा व्यक्ति परेशान रहता है. नेचुरल तरीकों से बालों की समस्या से छुटकारा पाना ज्यादा बेहतर माना जाता है. ऐसे गुड़हल से बना हिबिस्कस ऑयल आपकी मदद कर सकता है. ये बालों को लंबा और घना बनाने के साथ-साथ उन्हें मजबूत और चमकदार बनाने में भी मदद करता है. इस खबर में हम आपको बालों के लिए गुड़हल के फायदे और इस्तेमाल के तरीके बताएंगे..

कैसे बनाएं हिबिस्कस ऑयल?
हिबिस्कस ऑयल को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए 8–10 गुड़हल के फूल और पत्ते, 1 कप नारियल तेल की जरूरत होती है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले फूल और पत्तों को धोकर पीस लें. फिर एक पैन में नारियल तेल गर्म करें. इसके बाद इसमें पिसा हुआ पेस्ट डालकर धीमी आंच पर 5–7 मिनट पकाएं. फिर ठंडा होने पर छानकर कांच की बोतल में भर लें. ऐसा करने से आपका हिबिस्कस ऑयल तैयार हो जाएगा. 

क्या है इस्तेमाल का सही तरीका?
इसे बालों पर इस्तेमाल करने के लिए तेल को हल्का गुनगुना कर लें. इसके बाद उंगलियों से स्कैल्प पर 5–10 मिनट तक मसाज करें. कम से कम 1–2 घंटे या रातभर के लिए छोड़ दें. फिर माइल्ड शैम्पू से धो लें. बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2–3 बार करे सकते हैं. 

ध्यान रखने वाली बातें
कुछ लोगों को इससे परेशानी हो सकती है. ऐसे में पहले बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. ज्यादा गर्म तेल को सीधे स्कैल्प पर न लगाएं. वहीं एलर्जी होने पर डॉक्टर की सलाह लें. 

हिबिस्कल ऑयल के फायदे
हिबिस्कल ऑयल आपके बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसे बालों पर लगाने से बालों की तेज ग्रोथ होती है. वहीं हेयर फॉल में भी ये बेहद फायदेमंद है. डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए भी इस तेल का लोग इस्तेमाल करते हैं. साथ ही सफेद बालों की समस्या के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

