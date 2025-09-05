सुबह उठते ही बेसन और हल्दी से करें फेस वॉश, दिनभर मिलेगी निखरी त्वचा!
सुबह उठते ही बेसन और हल्दी से करें फेस वॉश, दिनभर मिलेगी निखरी त्वचा!

How to clean face with besan and haldi: सुबह केमिकल वाले फेस वॉश का इस्तेमाल करने की बजाए आप बेसन और हल्दी से फेस वॉश कर सकते हैं. आइए जानते हैं बेसन और हल्दी से चेहरा कैसे धोएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 05, 2025, 06:00 AM IST
Besan and haldi benefits for face: दिनभर निखरी और फ्रेश त्वचा हर कोई चाहता है. लेकिन प्रदूषण, गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से स्किन डल और बेजान नजर आती है. अनहेल्दी डाइट की वजह से चेहरे पर पिंपल की समस्या भी देखने को मिलती है. पिंपल और डल स्किन की समस्या से राहत पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन इसके बाद भी चेहरे पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में आप सुबह उठते ही बेसन और हल्दी से अपना चेहरा धो सकते हैं. हल्दी और बेसन से चेहरा धोने से आपके चेहरे पर चमक आएगी. आइए जानते हैं हल्दी और बेसन से चेहरा कैसे साफ करें. 

बेसन और हल्दी से करें फेस वॉश
सुबह चेहरे पर केमिकल वाले फेस वॉश की जगह हल्दी और बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं. हल्दी और बेसन में गुलाब जल मिलाकर अपना चेहरा धो सकते हैं. गुलाब जल स्किन को डीप क्लीन करता है वहीं त्वचा पर नेचुरल नमी बनी रहती हैं. वहीं गुलाब जल का इस्तेमाल करने से चेहरे की रंगत भी बनी रहती हैं. 1 चम्मच बेसन लें इसमें चुटकी भर हल्दी डाल दें अब इसमें गुलाब जल मिला दें. इन सबकों अच्छे से से मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट अपना चेहरा धो लें. 

बेसन, हल्दी और दही 
आप सुबह-सुबह चेहरा साफ करने के लिए बेसन, हल्दी और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं. हल्दी, बेसन और दही से चेहरा साफ करने से चेहरे पर दिनभर फ्रेशनेस देखने को मिलेगी. इसके अलावा टैनिंग और पिंपल की समस्या भी दूर होगी. चेहरा धोने के लिए एक चम्मच बेसन लें, इसमें चुटकी भर हल्दी मिला दें. अब इसमें 1 चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 10 से 15 मिनट बाद चेहरा धो लें. 

बेसन, हल्दी और शहद 
ग्लोइगं और चमकदार स्किन के लिए सुबह -सुबह बेसन, हल्दी और शहद से अपना चेहरा धो सकते हैं. शहद स्किन की नेचुरल नमी को बनाए रखता है, वहीं पिंपल की समस्या को भी दूर करने में मदद करता है. बेसन, हल्दी और शहद का इस्तेमाल करने से पिंपल की समस्या दूर हो सकती है. 1 चम्मच बेसन लें, इसमें चुटकी भर हल्दी मिला दें. अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. इस पेस्ट को लगाने से चेहरा ग्लो करेगा. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

;