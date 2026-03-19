चेहरे पर लगा लें बेसन का उबटन, चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार

ग्लोइंग स्किन के लिए दादी-नानी अक्सर उबटन लगाने की सलाह देती हैं. बेसन का उबटन त्वचा की देखभाल के लिए अच्छा माना जाता है. अगर आप स्किन केयर रूटीन में बेसन के उबटन को शामिल करते हैं तो आपकी स्किन पर ग्लो देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं बेसन का उबटन बनाने का तरीका.

कैसे बनाएं बेसन का उबटन

एक कटोरी में बेसन निकाल लें. इसके बाद इसमें हल्दी और दूध डालकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट में दही या फिर गुलाब जल मिला लें. इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. लीजिए आपका उबटन बनकर तैयार है.

कैसे करें इस्तेमाल

आप बेसन के उबटन को पूरे चेहरे और गर्दन पर अच्छे से लगा सकते हैं. उबटन को लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक इसे चेहरे पर लगा रहने दें. जब बेसन का उबटन हल्का सूखने लग जाए, तो हल्के हाथों से मसाज करते हुए चेहरा धो लें. हफ्ते में 1 से 2 बार आप बेसन का उबटन लगा सकते हैं.

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स्किन के लिए फायदेमंद

प्राचीन समय में भारतीय महिलाएं चेहरे की देखभाल के लिए उबटन का इस्तेमाल करती थीं. बेसन का उबटन लगाने से स्किन टैनिंग की समस्या दूर हो सकती है. स्किन केयर रूटीन में उबटन को शामिल करने से स्किन का निखार बढ़ सकात है. अगर आप पिंपल की समस्या से परेशान हैं तो आप बेसन का उबटन लगा सकते हैं. बेसन का उबटन लगाने से पिंपल की समस्या दूर हो सकती है.

एलर्जी

बेसन का उबटन लगाने से पहले थोड़ा सा उबटन हाथ पर लगाकर देख लें. कहीं आपको इससे एलर्जी तो नहीं. अगर पेस्ट लगाने के बाद आपको खुजली या फिर स्किन लाल होती है तो आप उबटन का इस्तेमाल ना करें. हर इंसान की स्किन अलग-अलग होती है ऐसे में चेहरे पर कुछ भी लगाने से पहले उसकी जांच कर लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.