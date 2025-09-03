चेहरे पर मोटे काले बालों से हैं परेशान, करें ये उपाय; फेशियल हेयर हो जाएंगे साफ!

What is the best remedy for facial hair: कई महिलाएं चेहरे बढ़ते बालों से परेशान रहती हैं. चेहरे पर छोटे-छोटे बाल होना आम है लेकिन कुछ महिलाओं के चेहरे पर हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है. ऐसे में महिलाएं चेहरे के बाल हटाने के लिए थ्रेडिंग, वैक्सिंग और लेजर का उपयोग करते हैं. लेकिन कुछ समय बाद फिर से चेहरे पर बाल आने लगते हैं. ऐसे में आप नेचुरल तरीके से फैशियल हेयर को कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं चेहरे के बाल हटाने के नेचुरल उपाय.

कच्चा पपीता का इस्तेमाल

चेहरे के बाल हटाने के लिए आप कच्चे पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं. कच्चे पपीते में पेपेन पाया जाता है. जो कि बालों के रूट्स को कमजोर कर उन्हें बढ़ने से रोकता है. कच्चे पपीता का इस्तेमाल करने से चेहरे के अनचाहे बाल हट सकते हैं.

कैसे इस्तेमाल करें कच्चा पपीता

कच्चा पपीता को छिल लें. इसके बाद पपीते का पेस्ट बना लें.

इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. फिर पेस्ट को सूखने दें.

जब पेस्ट पूरी तरह से सूख जाए तो चेहरे पर हल्का पानी डालकर चेहरा गीला कर लें. फिर स्क्रब की तरह धीरे-धीरे इसे हटा लें.

हफ्ते में 2 से 3 बार पपीते के फेस पैक का इस्तेमाल करें. आपके चेहरे के बाल हट जाएंगे.

आटे की लोई और चीनी का इस्तेमाल

चेहरे के बाल हटाने के लिए आप आटे की लोई और चीनी की चाशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके लिए चीनी की चाशनी बना लें. इसके चाशनी से गेहूं का आटा गूंथ लें.

अब इस चिपचिपी लोई को चेहरे पर रोल करें.

रोजाना चेहरे पर आटे की लोई लगाने से बाल हट जाएंगे.

