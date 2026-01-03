चेहरे के ओपन पोर्स से हैं परेशान? करें ये काम... भर जाएंगे चेहरे के गड्ढे

जब भी स्किन पर कोलेजन ठीक से नहीं बन पाता है तो चेहरे पर गड्ढे हो जाते हैं. वहीं कुछ लोगों के चेहरे पर गड्ढे मुहांसों की वजह से होता है. कुछ आसान तरीके से आप चेहरे के गड्ढे को कम कर सकते हैं.

क्लींजिंग

दिन में दो बार हल्के, नॉन-कॉमेडोजेनिक क्लींजर का इस्तेमाल करना काफी है. गुनगुने पानी का इस्तेमाल ना करें, इसके अलावा स्किन को रगड़कर साफ ना करें, ज्यादा सफाई करने से स्किन ड्राई हो सकती है, जिससे ऑयल बाहर निकल जाता है जिससे ओपन पोर्स बड़े दिखने लगते हैं.

क्ले मास्क

हफ्ते में 1 से 2 बार क्ले मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्ले मास्क का यूज करने से ओपन पोर्स के ऊपरी परत जमी गंदगी साफ होती है. रोजाना मास्क का इस्तेमाल करने से स्किन ड्राई हो जाती है.

मॉइस्चराइजिंग

चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए. इससे स्किन ग्लो आता है, जिससे समय के साथ ओपन पोर्स कम हो जाता है. आप चेहरे पर लाइटवेट, नॉन-ग्रीसी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है.

सनस्क्रीन

धूप की वजह से स्किन का कोलेजन कम हो सकता है जिस वजह से ओपन पोर्स बढ़ जाते हैं. ऐसे में स्किन की देखभाल के लिए आप रोजाना सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. सनस्क्रीन लगाने से स्किन को सुरक्षा मिलती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.