इन महिलाओं को भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए स्लीक बन हेयरस्टाइल, अच्छे कपड़ों के बावजूद नहीं लगेंगी अट्रैक्टिव!
Advertisement
trendingNow12901448
Hindi Newsब्यूटी

इन महिलाओं को भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए स्लीक बन हेयरस्टाइल, अच्छे कपड़ों के बावजूद नहीं लगेंगी अट्रैक्टिव!

These Woman Avoid To Make Sleek Bun Hairstyle: बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर आम महिलाओं के बीच स्लीक बन हेयरस्टाइल काफी ट्रेंड में बना हुआ है. कुछ लोगों को स्लीक बन हेयरस्टाइल नहीं बना चाहिए. आइए जानते हैं किन लोगों को स्लीक बन हेयरस्टाइल नहीं बनाना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 29, 2025, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन महिलाओं को भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए स्लीक बन हेयरस्टाइल, अच्छे कपड़ों के बावजूद नहीं लगेंगी अट्रैक्टिव!

These Woman Avoid To Make Sleek Bun Hairstyle: पिछले कुछ सालों से स्लीक बन हेयरस्टाइल काफी ट्रेंड में बना हुआ है. बॉलीवुड एक्ट्रसे अक्सर स्लीक बन हेयरस्टाइल में नजर आती हैं. दीपिका पादुकोण को आपने अक्सर स्लीक बन हेयरस्टाइल में देखा होगा. वहीं कुछ लड़कियां भी स्लीक बन हेयरस्टाइल को काफी पसंद कर रही हैं. स्लीक बन हेयरस्टाइल हर किसी पर अच्छा नहीं लगता है. स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाने से आपका लुक खराब भी हो सकता है. 

चौड़ा फोरहेड 
जिन लड़कियों या महिलाओं का फोरहेड काफी चौड़ा है उन्हें स्लीक बन हेयरस्टाइल नहीं बना चाहिए. स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाने से आपका माथा और ज्यादा चौड़ा नजर आएगा वहीं आपरे चेहरे पर केवल फोरहेड हाइलाइट होगा जिस वजह से आपकी खूबसूरती कम हो सकती है. 

मोटा चेहरा 
जिन लोगों का चेहरा मोटा या चौड़ा है उन्हें भी स्लीक बन हेयर स्टाइल नहीं बनाना चाहिए. दरअसल मोटे चेहरे पर स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाने से गाल ज्यादा उभरे हुए नजर आ सकते हैं. ऐसे में स्लीक बन हेयरस्टाइल को अवॉएड करना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

राउंड शेप फेस 
जिन लड़कियों का गोल यानी राउंड शेप फेस होता है उन्हें भी स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाने से बचना चाहिए. स्लीक बन हेयरस्टाइल में बालों को चिपकाकर सेट किया जाता है. जिस वजह से फेस ज्यादा उभरकर आता है. ऐसे में आपकी खुबसूरती कम हो सकती है. 

डबल चिन 
जिन महिलाओं में डबल चिन की परेशानी है उन्हें भी स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाने से बचना चाहिए. क्योंकि बन हेयरस्टाइल बनाने से सारा फोकस डबल चिन और हैवी जॉ लाइन पर जाता है. ऐसे में चेहरे के फीचर्स अच्छे से उभरकर नहीं आते हैं. स्लीक बन हेयरस्टाइल में आपका चेहरा हैवी नजर आ सकता है, ऐसे में स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाने से बचना चाहिए. 

इसे भी पढ़ें: अच्छी स्किन के लिए आलिया भट्ट ने छोड़ा ये ब्यूटी प्रोडक्ट, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे बड़ी गलती! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

Beauty Tipslifestyle

Trending news

फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
;