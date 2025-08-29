इन महिलाओं को भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए स्लीक बन हेयरस्टाइल, अच्छे कपड़ों के बावजूद नहीं लगेंगी अट्रैक्टिव!

These Woman Avoid To Make Sleek Bun Hairstyle: पिछले कुछ सालों से स्लीक बन हेयरस्टाइल काफी ट्रेंड में बना हुआ है. बॉलीवुड एक्ट्रसे अक्सर स्लीक बन हेयरस्टाइल में नजर आती हैं. दीपिका पादुकोण को आपने अक्सर स्लीक बन हेयरस्टाइल में देखा होगा. वहीं कुछ लड़कियां भी स्लीक बन हेयरस्टाइल को काफी पसंद कर रही हैं. स्लीक बन हेयरस्टाइल हर किसी पर अच्छा नहीं लगता है. स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाने से आपका लुक खराब भी हो सकता है.

चौड़ा फोरहेड

जिन लड़कियों या महिलाओं का फोरहेड काफी चौड़ा है उन्हें स्लीक बन हेयरस्टाइल नहीं बना चाहिए. स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाने से आपका माथा और ज्यादा चौड़ा नजर आएगा वहीं आपरे चेहरे पर केवल फोरहेड हाइलाइट होगा जिस वजह से आपकी खूबसूरती कम हो सकती है.

मोटा चेहरा

जिन लोगों का चेहरा मोटा या चौड़ा है उन्हें भी स्लीक बन हेयर स्टाइल नहीं बनाना चाहिए. दरअसल मोटे चेहरे पर स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाने से गाल ज्यादा उभरे हुए नजर आ सकते हैं. ऐसे में स्लीक बन हेयरस्टाइल को अवॉएड करना चाहिए.

राउंड शेप फेस

जिन लड़कियों का गोल यानी राउंड शेप फेस होता है उन्हें भी स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाने से बचना चाहिए. स्लीक बन हेयरस्टाइल में बालों को चिपकाकर सेट किया जाता है. जिस वजह से फेस ज्यादा उभरकर आता है. ऐसे में आपकी खुबसूरती कम हो सकती है.

डबल चिन

जिन महिलाओं में डबल चिन की परेशानी है उन्हें भी स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाने से बचना चाहिए. क्योंकि बन हेयरस्टाइल बनाने से सारा फोकस डबल चिन और हैवी जॉ लाइन पर जाता है. ऐसे में चेहरे के फीचर्स अच्छे से उभरकर नहीं आते हैं. स्लीक बन हेयरस्टाइल में आपका चेहरा हैवी नजर आ सकता है, ऐसे में स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाने से बचना चाहिए.

