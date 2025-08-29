क्या आप भी बालों को काला करने के लिए लगाती हैं ये मेहंदी, एक गलती से बढ़ सकती है हेयर फॉल की समस्या!

Black Mehndi Side Effects: आज के समय में कम उम्र में लोग सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं. सफेद बाल के पीछे कई कारण है जैसो पोषक तत्वों की कमी, गलत खानपान, तनाव, प्रदूषण और लाइफस्टाइल आदि. कम उम्र में सफेद बाल होने पर अधिकतर लोग इसे छिपाने के लिए काली मेहंदी लगाते हैं. क्या आप जानते हैं काली मेहंदी लगाने से बालों को नुकसान हो सकता है.

स्किन एलर्जी

काली मेहंदी नेचुरल नहीं होती है, अधिकतर लोगों को लगता है कि काली मेहंदी नेचुरल हैं. दरअसल काली मेहंदी में पैराफेनिडेंडायमाइन होता है जिससे स्किन एलर्जी हो सकती है. काली मेहंदी लगाने से खुजली, जलन, सूजन, लाल चक्ते की समस्या हो सकती है.

हेयर फॉल की समस्या

काली मेहंदी लगाने से बालों की ड्राईनेस बढ़ सकती हैं. दरअसल काली मेहंदी में मौजूद केमिकल बालों की नेचुरल नमी को कम कर देते हैं जिस वजह से बाल रुखे और बेजान हो जाते हैं. लंबे समय तक काली मेहंदी लगाने से बालों का झड़ना बढ़ जाता है वहीं बालों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है.

बालों का नेचुरल रंग गायब होना

काली मेहंदी लगाने से बालों का नेचुरल कलर कम हो सकता है. लगातार काली मेहंदी लगाने से बाल बेजान और कमजोर हो जाते हैं जिस वजह से बाल टूटने लगते हैं. वहीं मेहंदी में मौजूद केमिकल बालों की नेचुरल चमक को भी कम करते हैं.

