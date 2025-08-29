क्या आप भी बालों को काला करने के लिए लगाती हैं ये मेहंदी, एक गलती से बढ़ सकती है हेयर फॉल की समस्या!
Advertisement
trendingNow12901686
Hindi Newsब्यूटी

क्या आप भी बालों को काला करने के लिए लगाती हैं ये मेहंदी, एक गलती से बढ़ सकती है हेयर फॉल की समस्या!

Black Mehndi  Side Effects: कम उम्र में सफेद बालों की समस्या से परेशान लोग ग्रे हेयर को छिपाने के लिए काली मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं. क्या आप जानते हैं काली मेहंदी लगाना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आप भी बालों को काला करने के लिए लगाती हैं ये मेहंदी, एक गलती से बढ़ सकती है हेयर फॉल की समस्या!

Black Mehndi  Side Effects: आज के समय में कम उम्र में लोग सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं. सफेद बाल के पीछे कई कारण है जैसो पोषक तत्वों की कमी, गलत खानपान, तनाव, प्रदूषण और लाइफस्टाइल आदि. कम उम्र में सफेद बाल होने पर अधिकतर लोग इसे छिपाने के लिए काली मेहंदी लगाते हैं. क्या आप जानते हैं काली मेहंदी लगाने से बालों को नुकसान हो सकता है.   

स्किन एलर्जी 
काली मेहंदी नेचुरल नहीं होती है, अधिकतर लोगों को लगता है कि काली मेहंदी नेचुरल हैं. दरअसल काली मेहंदी में पैराफेनिडेंडायमाइन होता है जिससे स्किन एलर्जी हो सकती है. काली मेहंदी लगाने से खुजली, जलन, सूजन, लाल चक्ते की समस्या हो सकती है. 

हेयर फॉल की समस्या 
काली मेहंदी लगाने से बालों की ड्राईनेस बढ़ सकती हैं. दरअसल काली मेहंदी में मौजूद केमिकल बालों की नेचुरल नमी को कम कर देते हैं जिस वजह से बाल रुखे और बेजान हो जाते हैं. लंबे समय तक काली मेहंदी लगाने से बालों का झड़ना बढ़ जाता है वहीं बालों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बालों का नेचुरल रंग गायब होना 
काली मेहंदी लगाने से बालों का नेचुरल कलर कम हो सकता है. लगातार काली मेहंदी लगाने से बाल बेजान और कमजोर हो जाते हैं जिस वजह से बाल टूटने लगते हैं. वहीं मेहंदी में मौजूद केमिकल बालों की नेचुरल चमक को भी कम करते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: कुछ ही घंटों में हट जाती है आपकी लिपस्टिक, इन आसान टिप्स से लंबे समय तक सुर्ख रहेंगे आपके लिप्स! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

Beauty Tipslifestyle

Trending news

'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
;