बारिश के पानी में धुल ना जाए ब्लश और फाउंडेशन, बचने के लिए ऐसे करें वॉटरप्रूफ मेकअप

Waterproof Makeup Tips: मानसून का मौसम जितना ठंडक और ताजगी लेकर आता है, उतना ही ब्यूटी रूटीन के लिए चैलेंज भी. अक्सर देखा जाता है कि बारिश में निकलते ही ब्लश और फाउंडेशन धुल जाते हैं और पूरा मेकअप पैची या पिघला हुआ दिखने लगता है. ऐसे में जरूरी है कि आप वॉटरप्रूफ मेकअप तकनीक अपनाएं ताकि आपका चेहरा पूरे दिन फ्रेश और ग्लोइंग नजर आए. आइए जानते हैं कुछ स्मार्ट टिप्स जिनसे आप मानसून में भी मेकअप को लॉन्ग-लास्टिंग बना सकती हैं.

1. स्किन प्रेप करना है सबसे जरूरी

किसी भी वॉटरप्रूफ मेकअप का पहला स्टेप होता है सही स्किन प्रेप. चेहरे को अच्छे से क्लीन करें और हल्का-सा मॉइस्चराइजर लगाएं जो ऑयल-फ्री हो. इसके बाद प्राइमर जरूर लगाएं. प्राइमर आपके मेकअप को स्किन पर टिकाने में मदद करता है और पानी व पसीने से जल्दी खराब नहीं होने देता.

2. वॉटर-बेस्ड फाउंडेशन चुनें

बारिश के मौसम में हैवी क्रीम-बेस्ड फाउंडेशन से बचना चाहिए. इसकी जगह वॉटर-बेस्ड या लिक्विड फाउंडेशन चुनें, जो स्किन पर हल्का भी लगे और जल्दी पिघले नहीं. साथ ही, फाउंडेशन को लगाने के बाद हल्के हाथों से ट्रांसलूसेंट पाउडर या कॉम्पैक्ट से सेट करना न भूलें. ये फाउंडेशन को लंबे समय तक टिकाए रखता है.

3. क्रीम ब्लश की जगह टिंटेड प्रोडक्ट्स का यूज

बरसात में क्रीम ब्लश जल्दी फैल जाता है. ऐसे में आप पाउडर ब्लश या लिक्विड टिंट का इस्तेमाल कर सकती हैं. टिंट्स स्किन पर नैचुरल फ्लश देते हैं और पानी के कॉन्टैक्ट में आने पर भी उतनी आसानी से नहीं धुलते.

4. वॉटरप्रूफ आई मेकअप अपनाएं

आईलाइनर, काजल और मस्कारा हमेशा वॉटरप्रूफ वर्जन में ही इस्तेमाल करें. बारिश में नॉन-वॉटरप्रूफ प्रोडक्ट्स फैलकर चेहरा बिगाड़ सकते हैं. आईशैडो के लिए क्रीम-बेस्ड शेड्स या टिंट्स बेहतर रहते हैं, क्योंकि ये पाउडर की तरह जल्दी धुलते नहीं.

5. सेटिंग स्प्रे है मेकअप की ढाल

वॉटरप्रूफ मेकअप को टिकाने के लिए सबसे जरूरी स्टेप है सेटिंग स्प्रे. पूरे मेकअप के बाद हल्के से सेटिंग स्प्रे चेहरे पर स्प्रे करें. ये न सिर्फ मेकअप को लॉक करता है, बल्कि पानी और पसीने से भी सुरक्षा देता है.

6. लिप्स पर लॉन्ग-लास्टिंग प्रोडक्ट चुनें

बरसात में क्रीमी लिपस्टिक जल्दी हट सकती है. इसलिए मैट या लिक्विड लिपस्टिक को सेलेक्ट करें. चाहें तो लिप टिंट भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो लंबे वक्त तक कलर को मेंटेन रखते हैं.