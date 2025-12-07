Advertisement
क्या सुबह मुंह की लार लगाने से एक्ने होते हैं ठीक? जानें इसकी सच्चाई

चेहरे पर पिंपल और एक्ने की समस्या से राहत पाने के लिए अक्सर लोग सुबह मुंह की लार लगाने के लिए कहते हैं. माना जाता है कि लार लगाने से  पिंपल ठीक हो जाते हैं. आइए जानते हैं क्या लार लगाने से पिंपल की समस्या ठीक हो सकती है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:00 AM IST
चेहरे पर पिंपल होने पर कुछ लोग सुबह-सुबह मुंह की लार लगाने की सलाह देते हैं. माना जाता है कि सुबह लार लगाने से पिंपल्स और एक्ने ठीक हो सकते हैं. कहा जाता है कि लार में कुछ ऐसे एंजाइन होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खत्म करने और त्वचा को साफ करने में मदद करते हैं. वहीं कुछ लोग इस दावे को सही नहीं मानते हैं. चलिए जानते हैं क्या सच में लार लगाने से पिंपल ठीक होते हैं. 

क्या है सच्चाई 
लार पूरी तरफ से साफ नहीं होते हैं क्योंकि इसमें मुंह के बैक्टीरिया मौजूद रहे हैं. 
चेहरे पर लगाने से इंफेक्शन, जलन और लालपन बढ़ सकता है. 
एक्ने की वजह से लार की कमी नहीं, बल्कि हार्मोनल बदलाव, ऑयली स्किन और पर्सन ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है. 

कोई सबूत नहीं 
डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार सुबह की लार से एक्ने ठीक होने का कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है, बार-बार चेहरे पर लार लगाने से स्किन बैरियर कमजोर हो सकता है जिससे पिंपल बढ़ने की समस्या बढ़ सकती है. 

क्या करें
अगर आप लंबे समय से पिंपल और एक्ने की समस्या से परेशान हैं. घरेलू उपाय करने के बाद भी चेहरे पर कोई खास असर नहीं दिख रहा है तो इसे आम समस्या समझ नजरअंदाज ना करें, जल्द से जल्द डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं. डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा दी गई दवाई की मदद से आपके एक्ने और पिंपल ठीक हो सकते हैं. 

हेल्दी डाइट 
एक्ने और पिंपल की समस्या से राहत पाने के लिए आप हेल्दी डाइट का सेवन करें. हरी सब्जियां, विटामिन सी, फल का सेवन करें. कैफीन, चीनी, डेयरी प्रोडक्ट और ऑयली फूडस का कम से कम सेवन करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

