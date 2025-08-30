आंखों की पलकें होंगी घनी, बस मस्कारा में मिलाकर लगा लें ये स्पेशल तेल!

eyelash care tips: घनी और बाहरी पलकें हर किसी को पसंद होती है. आंखों की पलकें जितनी लंबी और घनी होगी आंखों की खूबसूरती उतनी निखरकर आती है. अधिकतर महिलाएं पलकों को घना बनाने के लिए मस्कारा का इस्तेमाल करती हैं. वहीं इन दिनों लंबी पलकों के लिए महिलाए लैशन लगाती है. लंबे समय तक लैश लगाने से आंखों को नुकसान हो सकता है. पलकों को घना बनाने के लिए आप नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं पलकों को घना बनाने का तरीका.

इन तेल का कर सकते हैं इस्तेमाल

पलकों को घना बनाने के लिए आप नारियल तेल, कैस्टर ऑयल और विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं. तेल पलकों की जड़ों को पोषण देते हैं वहीं उन्हें टूटने से बचाते हैं. इन तेल को लगाने से आपकी पलकें घनी हो सकती है. आइए जानते हैं पलकों को घना बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल कैसे करें.

कैसे लगाएं तेल

सबसे पहले एक खाली मस्कारा लें. इस मस्कारा की बोतल को अच्छे से साफ कर लें. अब इसमें 1 चम्मच नारियल तेल डालें. इसके बाद इसमें एक चम्मच कैस्टर ऑयल डालें. इसके बाद इसमें 2 बूंद विटामिन ई ऑयल की डालें. अब ब्रश की मदद से रोजाना पलकों में ये तेल लगाएं.

रात को लगाएं तेल

रात को सोने से पहले आप पलकों में ब्रश की मदद से तेल लगाएं. कुछ ही हफ्तों में आपको अंतर नजर आ सकता है. तेल लगाते समय ध्यान रखें कि तेल आंखों के अंदर ना जाएं. तेल पूरी तरह से नेचुरल है फिर भी तेल आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए. यह नेचुरल ऑयल आपके पलकों की ग्रोथ को बढ़ावा देगी.

ये लोग ना करें इस्तेमाल

तेल लगाकर आंखों में जलन या रेडनेस की समस्या होती है तो इस तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें. किसी भी तरह की एलर्जी होने पर भी इस तेल का इस्तेमाल ना करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

