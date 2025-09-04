100 बार कंघी करने पर नहीं टूटेगा 1 भी बाल, बस लगा लें ये तेल!

आजकल अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. बालों को हेल्दी और नॉर्मल रखने के लिए बालों को पोषण मिलना बेहद जरूरी है. पोषण की कमी से हेयर फॉल की समस्या होती है. बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए आप तेल लगा सकते हैं. आइए जानते हैं कौन सा तेल लगाने से हेयर फॉल की समस्या कम हो सकती है.

कैस्टर ऑयल

कैस्टर ऑयल लगाने से जड़े मजबूत होती है. कैस्टर ऑयल में नारियल तेल मिलाकर बालों की मलिश करें. बालों की मालिश करने से जड़े मजबूत होगी जिससे बालों का टूटन कम होगा वहीं बाल पहले के मुकाबले घने हो जाएंगे.

बादाम का तेल

हेयर फॉल की समस्या से निजात पाने के लिए आप बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. बादाम का तेल बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है. वहीं स्कैल्प की सूजन और खुजली को भी कंट्रोल करता है.

नारियल तेल

नारियल तेल लगाने से बालों को जड़े मजबूत होती है. हेयर वॉश करने से 2 घंटे पहले गुनगुने नारियल तेल से बालों की अच्छ से मसाज करें. हल्के हाथों से मसाज करने से जड़े मजबूत और हेल्दी हो जाएगी. हफ्ते में 2 बार नारियल तेल लगा सकते हैं.

आर्गन ऑयल

बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए आप आर्गन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आर्गन ऑयल लगाने से हेयर ग्रोथ तेजी से होता है वहीं जड़े भी मजबूत रहती है. आर्गन तेल की मालिश करने से स्कैल्प को पोषण मिलता है जिससे जड़े मजबूत होती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

