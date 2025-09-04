100 बार कंघी करने पर नहीं टूटेगा 1 भी बाल, बस लगा लें ये तेल!
Advertisement
trendingNow12909238
Hindi Newsब्यूटी

100 बार कंघी करने पर नहीं टूटेगा 1 भी बाल, बस लगा लें ये तेल!

आज के समय में अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. हेयर फॉल को रोकने के लिए आप इन तेल से बालों की मसाज कर सकते हैं. आइए जानते हैं बालों में कौन सा तेल लगाना चाहिए. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 04, 2025, 11:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

100 बार कंघी करने पर नहीं टूटेगा 1 भी बाल, बस लगा लें ये तेल!

आजकल अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. बालों को हेल्दी और नॉर्मल रखने के लिए बालों को पोषण मिलना बेहद जरूरी है. पोषण की कमी से हेयर फॉल की समस्या होती है. बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए आप तेल लगा सकते हैं. आइए जानते हैं कौन सा तेल लगाने से हेयर फॉल की समस्या कम हो सकती है. 

कैस्टर ऑयल 
कैस्टर ऑयल लगाने से जड़े मजबूत होती है. कैस्टर ऑयल में नारियल तेल मिलाकर बालों की मलिश करें. बालों की मालिश करने से जड़े मजबूत होगी जिससे बालों का टूटन कम होगा वहीं बाल पहले के मुकाबले घने हो जाएंगे. 

बादाम का तेल 
हेयर फॉल की समस्या से निजात पाने के लिए आप बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. बादाम का तेल बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है. वहीं स्कैल्प की सूजन और खुजली को भी कंट्रोल करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

नारियल तेल 
नारियल तेल लगाने से बालों को जड़े मजबूत होती है. हेयर वॉश करने से 2 घंटे पहले गुनगुने नारियल तेल से बालों की अच्छ से मसाज करें. हल्के हाथों से मसाज करने से जड़े मजबूत और हेल्दी हो जाएगी. हफ्ते में 2 बार नारियल तेल लगा सकते हैं. 

आर्गन ऑयल 
बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए आप आर्गन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आर्गन ऑयल लगाने से हेयर ग्रोथ तेजी से होता है वहीं जड़े भी मजबूत रहती है. आर्गन तेल की मालिश करने से स्कैल्प को पोषण मिलता है जिससे जड़े मजबूत होती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें:  चावल के आटे से मिलेगी ग्लोइंग स्किन, चेहरे का निखार देख हर कोई पूछेगा सीक्रेट्स! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

Beauty Tipslifestyle

Trending news

चीन दौरे पर PM मोदी ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
;