कम उम्र में ही लटकने लगी है स्किन? ढीली पड़ी त्वचा को टाइट बनाने के लिए बेस्ट हैं इस सीड्स का फेस मास्क

Chia Seed Face Mask Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिदंगी में लोगों को अपने लिए समय तक नहीं मिल पाता है. लड़कियों को त्वचा से जुड़ी समस्याएं काफी ज्यादा होने लग जाती है. प्रदूषण, गलत खानपान, तनाव और बढ़ती उम्र के कारण स्किन में ढीलापन आने लगता है, जिस कारण इसका बुरा असर आपकी खूबसूरती पर भी पड़ता है और आपको बता दें ये आत्मविश्वास पर भी बुरा असर डालता है. लोग इससे छुटकारा पाने के लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं लेकिन केमिकल चीजों का उपयोग चेहरे पर अधिक मात्रा में करने से आपकी स्किन धीरे-धीरे बेजान होनी शुरू हो जाती है.



अगर आप भी इस समस्या से राहत पाना चाहते हैं और ढीली पड़ी त्वचा को टाइट बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए चिया सीड्स एकदम बेस्ट साबित होती है. ये सीड्स हेल्थ के साथ आपकी स्किन बालों के लिए भी उतनी ही फायदेमंद होती है. सीड्स का फेस मास्क बनाकर आप लगा सकती हैं. आइए आपको बताते हैं इसको लगाने का तरीका और फायदा.



चिया सीड्स का फेस मास्क घर पर कैसे बनाएं?

Add Zee News as a Preferred Source

आपको एक कटोरी लेनी है और फिर इसमें चिया सीड्स को अपने हिसाब से डाल दें और फिर इसमें कच्चा दूध को मिलाकर जेल तैयार कर लें. अब एक गाढ़ा जेल बनकर तैयार हो जाएगा इसको आप चेहरे पर रोज या हफ्ते में 3 दिन भी लगा सकते हैं. आपकी स्किन को चमकदार बना देगा.



चिया सीड्स का फेस मास्क चेहरे पर लगाने के फायदे



1. हाइड्रेट

अगर आप अपनी स्किन को खिला-खिला और अंदर से हाइड्रेट रखना चाहते हैं, तो आपको चिया सीड्स का फेस मास्क चेहरे पर लगाना चाहिए. आपकी स्किन चमकदार और ग्लोइंग बन सकती है.



2. ढीली पड़ी त्वचा को टाइट

अगर कम उम्र में ही आपकी भी त्वचा ढीली पड़ने लगी है और आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप चिया सीड्स का फेस मास्क लगाकर स्किन को टाइट कर सकते हैं. ये आपकी स्किन को बेजान बनाने में मददगार होती है.



3. स्किन में नमी

चिया सीड्स का फेस मास्क अगर आप स्किन पर रोजाना लगाते हैं, तो स्किन फ्लेक्सिबल और हेल्दी बनती है और साथ ही ड्राइनेस को दूर करके स्किन में नमी को बनाए रखता है. आपकी स्किन अगर बेजान नजर आ रही है और चिपचिपी भी लग रही हैं,तो आप इसको एक लगाकर देख सकते हैं.

(ये भी पढ़ें: पसीने की वजह से फैल जाता है मेकअप? इन टिप्स से मिल सकता है लॉन्ग-लास्टिंग Makeup)



(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)