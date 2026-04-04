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कम उम्र में ही लटकने लगी है स्किन? ढीली पड़ी त्वचा को टाइट बनाने के लिए बेस्ट हैं इस सीड्स का फेस मास्क

Chia Seed Face Mask Benefits: कम उम्र में ही कुछ लोगों की स्किन काफी ज्यादा लटकने लग जाती है, जिससे लड़कियां काफी ज्यादा परेशान रहती हैं आज आपको इसके लिए बेस्ट फेस मास्क के बारे में बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 04, 2026, 11:49 AM IST
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कम उम्र में ही लटकने लगी है स्किन? ढीली पड़ी त्वचा को टाइट बनाने के लिए बेस्ट हैं इस सीड्स का फेस मास्क

Chia Seed Face Mask Benefits:  आजकल की भागदौड़ भरी जिदंगी में लोगों को अपने लिए समय तक नहीं मिल पाता है. लड़कियों को त्वचा से जुड़ी समस्याएं काफी ज्यादा होने लग जाती है. प्रदूषण, गलत खानपान, तनाव और बढ़ती उम्र के कारण स्किन में ढीलापन आने लगता है, जिस कारण इसका बुरा असर आपकी खूबसूरती पर भी पड़ता है और आपको बता दें ये आत्मविश्वास पर भी बुरा असर डालता है. लोग इससे छुटकारा पाने के लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं लेकिन केमिकल चीजों का उपयोग चेहरे पर अधिक मात्रा में करने से आपकी स्किन धीरे-धीरे बेजान होनी शुरू हो जाती है. 
 

अगर आप भी इस समस्या से राहत पाना चाहते हैं और ढीली पड़ी त्वचा को टाइट बनाना चाहते  हैं, तो आपके लिए चिया सीड्स एकदम बेस्ट साबित होती है. ये सीड्स हेल्थ के साथ आपकी स्किन बालों के लिए भी उतनी ही फायदेमंद होती है. सीड्स का फेस मास्क बनाकर आप लगा सकती हैं. आइए आपको बताते हैं इसको लगाने का तरीका और फायदा.
 

चिया सीड्स का फेस मास्क घर पर कैसे बनाएं? 

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आपको एक कटोरी लेनी है और फिर इसमें चिया सीड्स को अपने हिसाब से डाल दें और फिर इसमें कच्चा दूध को मिलाकर जेल तैयार कर लें. अब एक गाढ़ा जेल बनकर तैयार हो जाएगा इसको आप चेहरे पर रोज या हफ्ते में 3 दिन भी लगा सकते हैं. आपकी स्किन को चमकदार बना देगा.
 

चिया सीड्स का फेस मास्क चेहरे पर लगाने के फायदे
 

1. हाइड्रेट 

अगर आप अपनी स्किन को खिला-खिला और अंदर से हाइड्रेट रखना चाहते हैं, तो आपको चिया सीड्स का फेस मास्क चेहरे पर लगाना चाहिए. आपकी स्किन चमकदार और ग्लोइंग बन सकती है.
 

2. ढीली पड़ी त्वचा को टाइट

अगर कम उम्र में ही आपकी भी त्वचा  ढीली पड़ने लगी है और आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप चिया सीड्स का फेस मास्क लगाकर स्किन को टाइट कर सकते हैं. ये आपकी स्किन को बेजान बनाने में मददगार होती है. 
 

3. स्किन में नमी

चिया सीड्स का फेस मास्क अगर आप स्किन पर रोजाना लगाते हैं, तो स्किन फ्लेक्सिबल और हेल्दी बनती है और साथ ही ड्राइनेस को दूर करके स्किन में नमी को बनाए रखता है. आपकी स्किन अगर बेजान नजर आ रही है और चिपचिपी भी लग रही हैं,तो आप इसको एक लगाकर देख सकते हैं. 

 

(ये भी पढ़ें:   पसीने की वजह से फैल जाता है मेकअप? इन टिप्स से मिल सकता है लॉन्ग-लास्टिंग Makeup)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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chia seed face mask benefitshow to use chia seeds face mask

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