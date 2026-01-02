Advertisement
अपने झाड़ू जैसे बालों को स्मूद एंड शाइनी बनाने के लिए बेस्ट हैं इस बीज का हेयर जेल, एक बार जरूर करें ट्राई

Chia Seeds Hair Gel: अगर आप भी अपने झाड़ू जैसे बालों से काफी परेशान हैं और इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आपको एक खास बीज का जेल बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:25 AM IST
अपने झाड़ू जैसे बालों को स्मूद एंड शाइनी बनाने के लिए बेस्ट हैं इस बीज का हेयर जेल, एक बार जरूर करें ट्राई

Chia Seeds Hair Gel:  आजकल बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से शरीर, हेयर स्किन पर इसका गलत असर काफी ज्यादा देखने को मिलता है. अधिकतर लड़कियां अपने झड़ते और बेजान बालों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए काफी सारी महंगी-महंगी चीजों को भी लगाती हैं, लेकिन उससे कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है बल्कि बाल और ज्यादा खराब हो जाते हैं. बालों को अंदर से पोषण देने के लिए आपको अच्छे से देखभाल करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है. अगर आप भी अपने बालों को जबरदस्त स्मूद एंड शाइनी बनाना चाहते हैं, तो आप एक खास बीज का हेयर जेल बालों में लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

चिया सीड्स हेयर जेल को कैसे बनाएं?

अगर आप अपने बेजान, रुखे, झड़ते बालों से परेशान हो गए हैं, तो आप चिया सीड्स हेयर जेल को अपने बालों में लगा सकते हैं. इसको बनाने के लिए आपको एक पैन में पानी के साथ चिया सीड्स को डालना है और फिर धीमी आंच पर उबालना है इसको गाढ़ा होने के बाद ठंडा होने दें और फिर छलनी से छानकर जेल को निकाल लें और फिर अपने बालों में 15-20 मिनट तक के लिए ऐसी छोड़कर रख दें. 
 

चिया सीड्स हेयर जेल लगाने के फायदे

अगर आप चिया सीड्स हेयर जेल को अपने बालों में हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन भी लगाते हैं, तो आपके बाल स्मूद एंड शाइनी बन जाएंगे. बालों को नमी मिलेगी और गजब के चमकदार भी बन जाएंगे. अगर आप भी इसको लगाते हैं, तो आपके बालों में कुछ ही दिनों में गजब का असर देखने को मिल सकता है. आपके बालों को झड़ने से बचाने के लिए भी ये जेल काफी ज्यादा मददगार होता है आपके बालों को पोषण भी देगा. दोमुंहे बालों की समस्या को भी दूर करेगा.
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

 

 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

