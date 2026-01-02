अपने झाड़ू जैसे बालों को स्मूद एंड शाइनी बनाने के लिए बेस्ट हैं इस बीज का हेयर जेल, एक बार जरूर करें ट्राई

Chia Seeds Hair Gel: आजकल बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से शरीर, हेयर स्किन पर इसका गलत असर काफी ज्यादा देखने को मिलता है. अधिकतर लड़कियां अपने झड़ते और बेजान बालों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए काफी सारी महंगी-महंगी चीजों को भी लगाती हैं, लेकिन उससे कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है बल्कि बाल और ज्यादा खराब हो जाते हैं. बालों को अंदर से पोषण देने के लिए आपको अच्छे से देखभाल करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है. अगर आप भी अपने बालों को जबरदस्त स्मूद एंड शाइनी बनाना चाहते हैं, तो आप एक खास बीज का हेयर जेल बालों में लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



चिया सीड्स हेयर जेल को कैसे बनाएं?

अगर आप अपने बेजान, रुखे, झड़ते बालों से परेशान हो गए हैं, तो आप चिया सीड्स हेयर जेल को अपने बालों में लगा सकते हैं. इसको बनाने के लिए आपको एक पैन में पानी के साथ चिया सीड्स को डालना है और फिर धीमी आंच पर उबालना है इसको गाढ़ा होने के बाद ठंडा होने दें और फिर छलनी से छानकर जेल को निकाल लें और फिर अपने बालों में 15-20 मिनट तक के लिए ऐसी छोड़कर रख दें.



Add Zee News as a Preferred Source

चिया सीड्स हेयर जेल लगाने के फायदे

अगर आप चिया सीड्स हेयर जेल को अपने बालों में हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन भी लगाते हैं, तो आपके बाल स्मूद एंड शाइनी बन जाएंगे. बालों को नमी मिलेगी और गजब के चमकदार भी बन जाएंगे. अगर आप भी इसको लगाते हैं, तो आपके बालों में कुछ ही दिनों में गजब का असर देखने को मिल सकता है. आपके बालों को झड़ने से बचाने के लिए भी ये जेल काफी ज्यादा मददगार होता है आपके बालों को पोषण भी देगा. दोमुंहे बालों की समस्या को भी दूर करेगा.



इसे भी पढ़ें: माथे पर पड़ने लगे है छोटे-छोटे से दाने, दादी-नानी के ये नुस्खे दिला सकते हैं राहत



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.