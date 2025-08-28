बिना ब्लशर लगाए चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार, बस पी लें चुकंदर और आंवला का ये ड्रिंक!

2 से 3 महीने बाद शादी का सीजन शुरू होने वाला है. शादी के दिन खूबसूरत लुक के लिए अधिकतर महिलाएं 2 से 3 महीने पहले ही पार्लर में प्री वेडिंग स्किन केयर ट्रीटमेंट शुरू कर देती हैं. शादी के दिन हर महिला की चाहत होती है कि उनकी स्किन पर ग्लो देखने को मिले. ग्लोइंग स्किन के लिए महिलाएं केमिकल ट्रीटमेंट से लेकर नेचुरल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करती हैं. आपकी शादी में भी कम समय बचा है और आपने अभी तक स्किन केयर के लिए कोई भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया है तो आप इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं. इस ड्रिंक को पीने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा. आइए जानते हैं चेहरे पर गुलाबी निखार पाने के लिए किस ड्रिंक का सेवन करना चाहिए.

चेहरे पर आएगा ग्लो बस पी लें ये ड्रिंक

शादी के दिन ग्लोइंग स्किन के लिए हम आपको एक ऐसे ड्रिंक के बारे में बताएंगे. इस ड्रिंक का सेवन करने से आपके चेहरे पर ग्लो आएगा. आंवला से बने इस ड्रिंक को पीने से चेहरे के दाग-धब्बे भी कम हो जाएंगे. दरअसल आंवला में विटामिन सी पाया जाता है जो कि स्किन को डिटॉक्सीफिकेशन करता है वहीं स्किन को रेडिएंट ग्लो भी देता है.

गुलाबी निखार पाने के लिए किन चीजों से बनाएं ड्रिंक

चेहरे पर गुलाबी निखार पाने के लिए आप 1 आंवला, 1 चुकंदर, 1 सेब, 3 से 4 पुदीने की पत्तियां, सेंधा नमक और चिया सीड्स लें. इन सब चीजों से हम आपके लिए ड्रिंक बनाएंगे. इस ड्रिंक को पीने से चेहरे पर ग्लो आएगा.

कैसे बनाएं ड्रिंक

ड्रिंक बनाने के लिए आंवला, चुकंदर, पुदीने की पत्तियों को काट लें. इसके बाद इन सबकों मिक्सर में पीस लें. अब इसमें सेंधा नमक, चीया सीड्स और पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें. अब इसे छानकर पी लें. आप इसे बिना छाने भी पी सकते हैं.

चुकंदर और आंवला से मिलेगा निखार

ड्रिंक में शामिल चुकंदर और आंवला स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. चुकंदर का सेवन करने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है वहीं चेहरे पर नेचुरल पिंक ग्लो देखने को मिलता है. वहीं आंवला में मौजूद विटामिन सी चेहरे की पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करता है. इस जूस को आप रोजाना पी सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

