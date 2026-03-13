कम उम्र में सफेद बालों से हैं परेशान? करी पत्ते और नारियल तेल का इस तरह करें इस्तेमाल

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग कम उम्र में सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं. सफेद बाल होने पर अक्सर लोग पार्लर जाकर महंगे-महंगे हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं. इन ट्रीटमेंट से बाल काले तो हो जाते हैं लेकिन बार-बार ट्रीटमेंट लेना महंगा पड़ता है. इसके अलावा केमिकल वाले ट्रीटमेंट से बालों पर भी बुरा असर पड़ता है. ऐसे में आप नेचुरल चीजों की मदद से बालों को काला कर सकते हैं. आइए जानते हैं बालों को काला बनाने का घरेलू उपाय क्या है.

नारियल तेल और करी पत्ता का इस्तेमाल

नारियल तेल और करी पत्ता औषधीय गुणों से भरपूर होता है. हेल्दी बालों के लिए नारियल तेल और करी पत्ता बेहद फायदेमंद होता है. बालों को काला करने के लिए आप नारियल तेल और करी पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं. नारियल तेल और करी पत्ता बालों को पोषण देने का काम करते हैं.

बालों को काला करने के लिए होममेड ऑयल

बालों को काला करने के लिए आप घर पर होममेड ऑयल बना सकते हैं. सबसे पहले एक पैन लें. इसमें नारियल तेल डालकर गर्म कर लें. इसके बाद इसमें मुट्ठी भर करी पत्ता डाल दें. अब नारियल तेल और करी पत्ते को तब तक पकाएं जब तक करी पत्ता का रंग काला ना हो जाए. इसके बाद गैस बंद कर दें. नारियल तेल और करी पत्ता के मिक्सचर को ठंडा होने दें. इसके बाद इसे कांच की बोतल में स्टोर कर सकते हैं.

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बालों में कैसे लगाएं तेल

आप इस तेल को बालों में हेयर वॉश करने से 1 से 2 घंटे पहले लगाएं. तेल को बालों में लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. बालों में तेल लगाने के बाद माइल्ड शैंपू से हेयर वॉश कर लें. हफ्ते में 1 से 2 बाल इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.