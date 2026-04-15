हाथों में आ जाते हैं बालों का गुच्छा? नारियल तेल में मिलाकर लगा लें ये चीज

इन दिनों हेयर फॉल होना बेहद आम है. गलत खान-पान, बढ़ता प्रदूषण और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बालों पर भी असर पड़ता है. अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से कम उम्र के लोग हेयर फॉल की समस्या परेशान हैं. अगर आप भी हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं तो आप हेयर केयर रूटीन में नारियल तेल और करी पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं.

नारियल तेल, करी पत्ता और मेथी

नारियल तेल, करी पत्ता और मेथी बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इन चीजों में फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, बी, सी और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि बालों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद होता है. नारियल तेल और करी पत्ता और मेथी मिश्रण एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लैमटरी के गुण पाए जाते हैं.

बालों की समस्या हो सकती है दूर?

नारियल तेल, करी पत्ता, मेथी दाना कॉम्बिनेशन बालों मजबूत बनाने, उनकी ग्रोथ बढ़ाने, डैंड्रफ कम करने में मददगार है. ये तेल बालों को सफेद होने से रोकता है. इस तेल में प्रोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. यह तेल बालों की डेंसिटी बढ़ाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑयल बनाने का तरीका

सबसे पहले गैस ऑन करें. एक गहरा पैन रखें.

इस पैन पर एक कप नारियल तेल लें. इसमें 20 से 25 करी पत्ता डालें. इसे बाद गैस को स्लो करें.

इसमें 2 चम्मच मेथी पाउडर डालें. इसके बाद तेल को उबाल लें.

अब तेल को ठंडा करके छान लें. इसके बाद इस तेल को कंटेनर में रखें.

हफ्ते में 2 से 3 दिन तक इस ऑयल को लगाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.