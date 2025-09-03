नाभि में इस तेल को लगाने से चेहरे पर आएगी चमक, गालों से गायब होंगे पिंपल और एक्ने!

आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग एक्ने और पिंपल की समस्या से परेशान हैं. खासकर लड़कियों में पिंपल और एक्ने की समस्या अधिक देखने को मिल रही है. एक्ने से राहत पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, सीरम और क्रीम समेत कई चीजों को चेहरे पर लगा रहे हैं लेकिन पिंपल और एक्ने ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं. चेहरे के पिंपल को ठीक करने के लिए आप नाभि में ये तेल डाल सकते हैं. नाभि में इस तेल को डालने से स्किन ग्लोइंग और चमकदार बन सकती हैं. सोशल मीडिया पर पॉपुलर न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने वीडियो शेयर किया है.

नाभि में तेल लगाना फायदेमंद

पॉपुलर न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर कर बताया है कि नाभि ना केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि यह शरीर का मर्म पॉइंट हैं. नाभि 72,000 ऊर्जा नाड़ियों से जुड़ा होता है. नाभि में सही तेल लगाकर स्किन संबंधी समस्या को ठीक कर सकते हैं, वहीं पूरे शरीर का संतुलन भी बना सकते हैं.

त्वचा के लिए बेस्ट ऑयल

श्वेता शाह ने बताया है कि चेहरे के एक्ने और पिंपल की समस्या को दूर करने के लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. नीम ऑयल में एंटी-बैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं. एक्ने और पिंपल की समस्या होने पर नाभि में नीम का तेल डाल सकते हैं.

ग्लो के लिए इस्तेमाल करें बादाम का तेल

अगर आपकी स्किन ड्राई है आप नेचुरल ग्लो चाहते हैं, बादाम तेल नाभि नाभि में डालने से चेहरे पर ग्लो आता है. बादाम तेल में विटामिन ई होता है जो कि स्किन को पोषण देता है. बादाम तेल लगाने से स्किन ग्लो करने में मददगार है.

नारियल तेल का इस्तेमाल

नारियल तेल को नाभि में लगाने से ड्राई स्किन की समस्या ठीक हो सकती है. नारियल तेल लगाने से स्किन की नमी बनी रहेगी वहीं ड्राईनेस की समस्या दूर हो सकती है.

कैसे करें तेल का इस्तेमाल

रात को सोने से पहले नाभि में 2 से 3 बूंद तेल डालें. हल्के हाथों से मसाज करें. इसे रातभर लगा रहने दें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.