उम्र से पहले बुढ़ा बना देंगे ये फूड्स, यंग लुक के लिए आज से ही कर लें तौबा!
Advertisement
trendingNow12908833
Hindi Newsब्यूटी

उम्र से पहले बुढ़ा बना देंगे ये फूड्स, यंग लुक के लिए आज से ही कर लें तौबा!

Foods That Cause Wrinkles: कुछ लोग अपनी उम्र से बड़े नजर आते हैं. दरअसल अनजाने में खानपान की कुछ गलतियां आपको उम्र से अधिक बड़ा दिखा सकते हैं. आइए जानते हैं किन चीजों को खाने से कम उम्र में झुर्रियां आ सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 04, 2025, 06:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उम्र से पहले बुढ़ा बना देंगे ये फूड्स, यंग लुक के लिए आज से ही कर लें तौबा!

Unhealthy Foods For Skin: हेल्दी और जवां दिखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. चेहरे पर कई तरह के केमिकल प्रोडक्ट लगाते हैं. वहीं खानपान का सीधा असर स्किन पर पड़ता है. अनहेल्दी डाइट की वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती है. अनहेल्दी डाइट की वजह से एजिंग प्रोसेस तेज हो जाता है. आइए जानते हैं किन चीजों को खाने से स्किन खराब हो सकती है. 

आइसक्रीम 
ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाना हर किसी को पसंद होता है. आइसक्रीम में शुगर और फैट पाया जाता है जो कि शरीर में शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाते हैं. ज्यादा मात्रा में शुगर का सेवन करने से कोलेजन कमजोर होता है. जिस वजह से स्किन ढीली हो जाती है, समय से पहले स्किन पर झुर्रियां नजर आने लगती है. 

कोल्ड ड्रिंक-सॉफ्ट ड्रिंक 
कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है. इसके अलावा इन ड्रिंक्स में एसिड भी पाया जाता है. इन ड्रिंक्स का सेवन करने से शरीर में शुगर लेवल बड़ता है जिस वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

फ्रूट जूस 
पैकेट बंद फ्रूट जूस में चीनी की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है. ऐसे में इन जूस को पीने से शरीर में इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ जाता है जिस वजह से शरीर में सूजन होती है. सूजन की वजह से स्किन ढीली हो जाती है. 

अल्कोहल 
अल्कोहल का अधिक सेवन करने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है वहीं शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है. ऐसे में स्किन डल और बेजान हो जाती है. बार-बार अल्कोहल का सेवन करने से स्किन के साथ-साथ लिवर पर भी बुरा असर पड़ता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: कॉफी पाउडर में मिलाकर लगा लें ये चीज, चमक जाएगी स्किन! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleBeauty Tips

Trending news

'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
Himachal
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
Milind Deora
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
P Chidambaram
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
lawrence wong
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
GST 2.0 पर सियासत : BJP ने बताया ऐतिहासिक कदम, सपा बोली- जनता के 'मन की बात' सुने...
GST 2
GST 2.0 पर सियासत : BJP ने बताया ऐतिहासिक कदम, सपा बोली- जनता के 'मन की बात' सुने...
;