उम्र से पहले बुढ़ा बना देंगे ये फूड्स, यंग लुक के लिए आज से ही कर लें तौबा!

Foods That Cause Wrinkles: कुछ लोग अपनी उम्र से बड़े नजर आते हैं. दरअसल अनजाने में खानपान की कुछ गलतियां आपको उम्र से अधिक बड़ा दिखा सकते हैं. आइए जानते हैं किन चीजों को खाने से कम उम्र में झुर्रियां आ सकती है.
Unhealthy Foods For Skin: हेल्दी और जवां दिखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. चेहरे पर कई तरह के केमिकल प्रोडक्ट लगाते हैं. वहीं खानपान का सीधा असर स्किन पर पड़ता है. अनहेल्दी डाइट की वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती है. अनहेल्दी डाइट की वजह से एजिंग प्रोसेस तेज हो जाता है. आइए जानते हैं किन चीजों को खाने से स्किन खराब हो सकती है.
आइसक्रीम
ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाना हर किसी को पसंद होता है. आइसक्रीम में शुगर और फैट पाया जाता है जो कि शरीर में शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाते हैं. ज्यादा मात्रा में शुगर का सेवन करने से कोलेजन कमजोर होता है. जिस वजह से स्किन ढीली हो जाती है, समय से पहले स्किन पर झुर्रियां नजर आने लगती है.
कोल्ड ड्रिंक-सॉफ्ट ड्रिंक
कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है. इसके अलावा इन ड्रिंक्स में एसिड भी पाया जाता है. इन ड्रिंक्स का सेवन करने से शरीर में शुगर लेवल बड़ता है जिस वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती है.
फ्रूट जूस
पैकेट बंद फ्रूट जूस में चीनी की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है. ऐसे में इन जूस को पीने से शरीर में इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ जाता है जिस वजह से शरीर में सूजन होती है. सूजन की वजह से स्किन ढीली हो जाती है.
अल्कोहल
अल्कोहल का अधिक सेवन करने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है वहीं शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है. ऐसे में स्किन डल और बेजान हो जाती है. बार-बार अल्कोहल का सेवन करने से स्किन के साथ-साथ लिवर पर भी बुरा असर पड़ता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
