फेंके नहीं 'मूंगफली के छिलके', तैयार करें ये जादुई पेस्ट; फटी एड़ियों और रूखे होंठ के लिए हैं रामबाण नुस्खा

Moongfali Ke Chilke For Skincare: ठंड में फटी एड़ियों और रूखे होंठ की समस्या बढ़ जाती है. बाजार में मिलने वाले क्रीम की तुलना में लोग घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको मूंगफली के छिलके का ये नुस्खा बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 12:13 PM IST
Cracked Heels and Dry Lips Homemade Remedy: सर्दियों की शुरुआत हो गई है. ऐसे में ठंड से बचने के साथ-साथ स्किनकेयर पर भी ध्यान देने पड़ता है. इस मौसम में स्किन से जुड़ी कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं. ठंडी हवा के कारण होंठ फटने लगते हैं, एड़ियां ड्राई और हार्ड हो जाती हैं और स्किन की नमी धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं. ऐसे में महंगे केमिकल वाले क्रीम भी हर किसी के काम नहीं आते. लेकिन आपकी किचन में ही एक ऐसा देसी नुस्खा मौजूद है, जो हम बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन ये आपकी ड्राई स्किन के लिए चमत्कार की तरह काम कर सकता है. 

वो देसी नुस्खे 'मूंगफली के छिलके' हैं. सर्दियों में लोग मूंगफली खाना पसंद करते हैं. लेकिन उसके छिलके को फेंक देते हैं. बहुत कम लोगों को ये पता होगा, कि मूंगफली के छिलके भी ब्यूटी और सेहत दोनों में ही आपकी मदद कर सकते हैं. इनमें ऐसे नेचुरल तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन को पोषण देने के साथ-साथ मुलायम और हेल्दी बनाने में भी मददगार हैं. 

 

फटी एड़ियां और रूखे होंठ
मूंगफली के छिलकों में ऐसे हेल्दी फैट्स और प्रोटीन पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन को गहराई से नमी देने का काम करते हैं. इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले छिलकों को सुखाकर बारीक पीस लें. इसके बाद पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को रोजाना रात में एड़ियों और होंठों पर लगाएं, ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा. रोजाना इसके इस्तेमाल से एड़ियां मुलायम हो जाएंगे और होंठ भी फटना बंद हो जाएंगे. 

 

एंटीऑक्सीडेंट्स 
मूंगफली के छिलकों में रेस्वेराट्रोल और पॉलीफेनॉल नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. ये तत्व स्किन को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और सूजन को भी कम करते हैं. इसके साथ-साथ ये बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत करने में मददगार हैं. यही कारण है कि मूंगफली के छिलके सिर्फ बारी नहीं, बल्कि अंदर से भी स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं. 

 

सर्दियों में गर्म तासीर होने के फायदे
मूंफली गर्म तासीर की होती है. ऐसे में सर्दियों में इसके इस्तेमाल से बॉडी अंदर से गर्म रहती है. वहीं इसे डाइट में शामिल करने से एनर्जी बढ़ती है और ठंड का असर कम होता है. इसकी गर्माहट ठंड में स्किन के लिए फायदेमंद होती है. इससे ड्राइनेस कम होती है और स्किन में नेचुरल चमक आती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Reetika Singh

Moongfali Ke Chilkenatural skincare tips

