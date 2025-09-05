टूटते बालों का रामबाण उपाय है दही, ऐसे यूज करेंगे तो रुक सकता है हेयरफॉल

Curd For Hair fall: बारिश का मौसम जहां एक तरफ तपकी गर्मी से राहत दिलाता है, वहीं दूसरी ओर ये अपने साथ कुछ परेशानियां भी लाता है, जिनमें से एक है हेयर फॉल. नमी, उमस और आबोहवा में बदलाव की वजह इस मौसम में बालों का झड़ना एक आम परेशानी है. चरक संहिता में बताया गया है कि बरसात में बाल झड़ने का बड़ा कारण शरीर में 'दोषों' का असंतुलन है. खास तौर पर पित्त दोष का बिगड़ना और पाचन अग्नि का कमजोर होना बालों को अफेक्ट करता है. इससे शरीर में नमी बढ़ती है और न्यूट्रीएंट्स की कमी के कारण बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं. इसके साथ ही, हवा में मौजूद नमी बालों को सोख लेती है, जिससे वे रूखे, बेजान और भंगुर हो जाते हैं. नतीजतन, बालों में टूटने और झड़ने की समस्या बढ़ जाती है.

दही से कम होगा हेयर फॉल

ऐसे में आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह पेट के साथ बालों के लिए भी फायदेमंद है. इसमें लैक्टिक एसिड और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया भरपूर मात्रा में होते हैं, जो स्कैल्प की डैमेज सेल्स को हटाकर, बालों को प्राकृतिक रूप से कंडीशन करते हैं.

दही कैसे करेगा काम?

साइंस कहता है कि दही के लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया स्कैल्प माइक्रोबायोटा को बैलेंस करने में मदद करते हैं, जिससे डैंड्रफ, खुजली और इंफेक्शन में राहत मिलती है. इसके साथ ही दही में मौजूद प्रोटीन बालों को मजबूती देता है और उनमें चमक लाता है.

बालों की दुश्मन बारिश

सुश्रुत संहिता के मुताबिक, बरसात में वात दोष का असर बढ़ता है, जो दूषित पित्त के साथ मिलकर हेयर फॉलिकल्स को कमजोर करता है. इससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और हेयर फॉल होने लगता है. इसके अलावा, बारिश के पानी में मौजूद गंदगी और पॉल्यूशन स्कैल्प को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे खुजली, डैंड्रफ और बालों का झड़ना बढ़ता है.

दूसरे उपाय

आयुर्वेद के एक्सपर्ट का कहना है कि इस मौसम में बालों की देखभाल के लिए तैल मालिश, हर्बल शैंपू और संतुलित आहार जरूरी है. नारियल तेल, आंवला, शिकाकाई और ब्राह्मी जैसे कुदरती तत्व बालों को पोषण देकर उनकी जड़ों को मजबूत करते हैं. इसके साथ ही, तनाव कम करने और भरपूर नींद लेने से भी बालों की सेहत में सुधार होता है.

रेगुलर केयर करें

बारिश के मौसम में बालों को सेहतमंद रखने के लिए नियमित देखभाल और आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं. इससे न सिर्फ बालों का झड़ना रुकेगा, बल्कि वो चमकदार और मजबूत भी बनेंगे. आपकी जुल्फें ही आपकी खूबसूरती की वजह बनेंगी

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.