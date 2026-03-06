Advertisement
लंबे बालों के लिए दही का ऐसे करें इस्तेमाल, जानें यूज करने का सही तरीका

प्रदूषण और गलत खानपान की वजह से आज के समय में अधिकतर लोग बालों से जुड़ी समस्या से परेशान हैं. अगर आपके बाल भी लंबे नहीं हो रहे हैं, तो आप बालों में दही का हेयर मास्क का यूज कर सकते हैं. आइए जानते हैं हेयर मास्क का यूज कैसे करें. 

 

Mar 06, 2026
दही खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं दही आपकी बालों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. दही का इस्तेमाल करने से बालों की लंबाई को बढ़ा सकते हैं. लंबे बालों के लिए आप दही को हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं बालों में दही लगाने का सही तरीका क्या है. 

दही हेयर मास्क 
देही से आप घर पर आसानी से हेयर मास्क बना सकते हैं. इसके लिए एक कटोरी में दही निकाल लें. इसके बाद इस दही में शहद और नींबू का रस मिला दें. अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को बालों में लगाने से हेयर हेल्थ में काफी सुधार आ सकता है. 

हेयर मास्क यूज करने का तरीका 
इस पेस्ट को हेयर पैक की तरह यूज कर सकते हैं. इस होममेड हेयर पैक को बालों में की जड़ों में लगाएं. लगभग 20 मिनट तक इस मास्क को बालों में लगा रहने दें. 20 मिनट बाद हेयर वॉश करें. आप इस हेयर मास्क को एक हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं. 1 महीने के अंदर आपको अंदर देखने को मिलेगा. 

बालों की लंबाई पर दिखेगा असर 
अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहती हैं तो बालों में हेयर ये पैक लगा सकती हैं. दही हेयर मास्क को लगाने से डैंड्रफ की समस्या भी कम होती है, जिससे बालों का टूटना कम होता है. बालों की ग्रोथ के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. दही हेयर पैक में मौजूद पोषक तत्व बालों को बेजान बालों को सॉफ्ट बना सकते हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

