बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये हरा पत्ता, जान लें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदे

Curry Leaves Benefits For Hair: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल के चलते लोगों के बालों पर इसका काफी ज्यादा बुरा असर पड़ने लगा है. लोगों को भी समय की काफी ज्यादा कमी रहती है. आज आपको ऐसे खास पत्ते के बारे में बताते हैं, जो आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. उसका नाम है करी पत्ता जो आपकी हेल्थ और बालों के लिए काफी ज्यादा असरदार माना जाता है. इसमें विटामिन ए, बी और सी, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम और आयरन जैसी जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपके बालों को मजबूती देने में मदद करते हैं. इससे बाल काले और चमकदार बढ़ने के साथ-साथ लंबे-धने भी होते हैं आइए आपको बताते हैं आप कैसे इसका इस्तेमाल करके अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं.



करी पत्ता इस्तेमाल करने का तरीका

करी पत्ता आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. कुछ लोगों को इसको बालों में लगाने का सही तरीका पता नहीं होता है अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं, आपको करी पत्ता लेना है और धो देना है और अब फिर आपको इसका पेस्ट बना लेना है और इसमें चाहे तो दही को भी मिक्स कर सकते हैं और फिर इसको अपने बालों में लगा सकते हैं.



Add Zee News as a Preferred Source

करी पत्ता बालों में लगाने के फायदे

1. अगर आप करी पत्ता और दही को मिक्स करके अपने बालों में इसका पेस्ट लगाते हैं, तो सिर की सारी गंदगी साफ हो जाएगी और डैंड्रफ और स्कैल्प के इंफेक्शन को दूर करने में भी ये मददगार होता है.



2. बैक्टीरिया और फंगस को सिर से साफ करने में मददगार होता है और बालों को पोषण और मजबूती भर-भरकर मिलती है.



3. अगर आपके बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं और इससे आप परेशान रहते हैं, तो आप इसको पीसकर अपने बालों में लगा सकते हैं.



4. सफेद बालों को काला करने के लिए भी करी पत्ता और दही फायदेमंद साबित होता है. आप इसके पेस्ट को अपने बालों में हफ्ते में 3 दिन भी लगा सकते हैं.



इसे भी पढ़ें: चेहरे पर पिंपल्स के बाद पड़ने लगे हैं गड्ढे और निशान? अपनाएं ये 5 तरीके

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.