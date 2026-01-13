Advertisement
trendingNow13072613
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये हरा पत्ता, जान लें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदे

Curry Leaves Benefits For Hair: बालों को लंबा-धना बनाना हर लड़की की चाह होती है आज आपको बताते हैं बालों के लिए करी पत्ते के फायदे

 

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 13, 2026, 09:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये हरा पत्ता, जान लें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदे

Curry Leaves Benefits For Hair:  आजकल की बदलती लाइफस्टाइल के चलते लोगों के बालों पर इसका काफी ज्यादा बुरा असर पड़ने लगा है. लोगों को भी समय की काफी ज्यादा कमी रहती है. आज आपको ऐसे खास पत्ते के बारे में बताते हैं, जो आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. उसका नाम है करी पत्ता जो आपकी हेल्थ और बालों के लिए काफी ज्यादा असरदार माना जाता है. इसमें विटामिन ए, बी और सी, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम और आयरन जैसी जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपके बालों को मजबूती देने में मदद करते हैं. इससे बाल काले और चमकदार बढ़ने के साथ-साथ लंबे-धने भी होते हैं आइए आपको बताते हैं आप कैसे इसका इस्तेमाल करके अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं. 
 

करी पत्ता इस्तेमाल करने का तरीका

करी पत्ता आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. कुछ लोगों को इसको बालों में लगाने का सही तरीका पता नहीं होता है अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं, आपको करी पत्ता लेना है और धो देना है और अब फिर आपको इसका पेस्ट बना लेना है और इसमें चाहे तो दही को भी मिक्स कर सकते हैं और फिर इसको अपने बालों में लगा सकते हैं.  
 

Add Zee News as a Preferred Source

करी पत्ता बालों में लगाने के फायदे

1. अगर आप करी पत्ता और दही को मिक्स करके अपने बालों में इसका पेस्ट लगाते हैं, तो सिर की सारी गंदगी साफ हो जाएगी और डैंड्रफ और स्कैल्प के इंफेक्शन को दूर करने में भी ये मददगार होता है.
 

2. बैक्टीरिया और फंगस को सिर से साफ करने में मददगार होता है और बालों को पोषण और मजबूती भर-भरकर मिलती है. 
 

3. अगर आपके बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं और इससे आप परेशान रहते हैं, तो आप इसको पीसकर अपने बालों में लगा सकते हैं.
 

4. सफेद बालों को काला करने के लिए भी करी पत्ता और दही फायदेमंद साबित होता है. आप इसके पेस्ट को अपने बालों में हफ्ते में 3 दिन भी लगा सकते हैं.
 

इसे भी पढ़ें: चेहरे पर पिंपल्स के बाद पड़ने लगे हैं गड्ढे और निशान? अपनाएं ये 5 तरीके

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Curry Leaves BenefitsCurry Leaves Benefits For Hairhair care tips

Trending news

'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
BMC elections
'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
रसमलाई, लुंगी, पुंगी...मुंबई के चुनाव में तमिलनाडु का तड़का क्यों लग रहा?
bmc news
रसमलाई, लुंगी, पुंगी...मुंबई के चुनाव में तमिलनाडु का तड़का क्यों लग रहा?
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
Telangana
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला
Telangana NEWS
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
Jammu Kashmir
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
West Bengal
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
DNA
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
Telangana
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
DNA Analysis
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...
Maharashtra
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...