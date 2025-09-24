क्या आप करते हैं रोज हेयर वॉश? इस आदत से बाल हो सकते हैं डैमेज!
Daily shampooing side effects: शैंपू करने के बाद बाल सिल्की और शाइनी हो जाते हैं. रोजाना शैंपू करने से बालों को नुकसान हो सकता है. दरअसल शैंपू में मौजूद केमिकल बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं हफ्ते में कितनी बार शैंपू करना चाहिए. 

 

Sep 24, 2025
घने और सिल्की बाल भला किसी पसंद नहीं होता है. घने और लंबे बालों के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. मुलायम बालों के लिए अधिकतर लोग शैंपू लगाते हैं. शैंपू लगाने से बाल सिल्की और शाइनी हो जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं शैंपू लगाने से बाल डैमेज हो सकते हैं. रोजाना हेयर वॉश करने से बालों का झड़ना बढ़ सकता है. इसके अलावा हेयर वॉश करने से बाल ड्राई भी हो सकते हैं. 

क्या रोजाना कर सकते हैं हेयर वॉश 
शैंपू करने से बाल साफ होते हैं लेकिन इसके बाद भी रोजाना हेयर वॉश नहीं करना चाहिए. रोजाना हेयर वॉश करन से बालों का टूटना बढ़ सकता है. जिन लोगों के ड्राई बाल हैं उन्हें हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करना चाहिए. वहीं जिन लोगों की स्कैल्प ऑयली है वह हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश कर सकते हैं. 

कर्ली बालों को कितने दिन करें हेयर वॉश 
कर्ली बालों को हफ्ते में 1 से 2 बार हेयर वॉश करना चाहिए. ज्यादा हेयर वॉश करने से बाल ड्राई हो सकते हैं. केमिकल शैंपू का इस्तेमाल करने बालों की ड्राईनेस बढ़ जाती है. 

हेयर मास्क का इस्तेमाल करें 
बालों की देखभाल के लिए हेयर मास्क का इस्तेमाल करें. हेयर मास्क का इस्तेमाल करने से बालों से जुड़ी समस्या कम हो सकती है. बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए आप बालों में अंडा या केला लगा सकते हैं. अंडा और केला लगाने के लिए केला और एलोवेरा जेल को मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को बालों में लगाएं. इस पेस्ट को लगाने से आपके बाल सॉफ्ट हो सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: काले होंठ हो जाएंगे नेचुरल पिंक, बस लिप्स पर इन चीजों से करें स्क्रब! 

;