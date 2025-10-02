Advertisement
trendingNow12945458
Hindi Newsब्यूटी

क्या आपके होंठों के पास भी काली हो जाती स्किन? क्या है वजह; इन घरेलू नुस्खों से करें आसान इलाज

Darkness Around Lips: होंठ के आसान की स्किन काली हो जाना एक आम समस्या है. लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की, कि ऐसा होता क्यों है. इस खबर में हम आपको बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आपके होंठों के पास भी काली हो जाती स्किन? क्या है वजह; इन घरेलू नुस्खों से करें आसान इलाज

Skin Care: होंठ चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने में एक जरूरी भूमिका निभाते हैं. लेकिन कई बार आपने ये देखा होगा कि होंठों के आसपास की स्किन काली या डार्क हो जाती है, जो कि चेहरे की खूबसूरती पर बुरा असर डालता है. ये समस्या बहुत आम हे, खासकर महिलाओं और युवाओं में ये देखने को मिलता है. लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ घरेलू उपायों और थोड़ी देखभाल से इसे ठीक किया जा सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि होंठों के आसपास की स्किन डार्क क्यों होती है और इसे ठीक कैसे किया ज सकता है?

 

होंठ के आसपास की स्किन काली होने के कारण
होंठों के आसपास की स्किन काली पड़ने के कई कारण हो सकते हैं. सबसे आम कारण धूप हो सकता है, जब आप धूप में बिना सनस्क्रीन के बाहर निकलते हैं, तो स्किन पर टैनिंग हो जाती है. कई बार ड्राय स्किन या डिहाइड्रेशन के कारण भी चेहरे का यह हिस्सा ड्र्राई और काला नजर आने लगता है. वहीं प्रेग्नेंसी या पीरियड्स में होने वाले हार्मोनल बदलाव भी इसका एक कारण हो सकता है. साथ ही बार-बार होंठों को चाटना, सस्ती लिपस्टिक या कॉस्मेटिक का इस्तेमाल भी इस समस्या को बढ़ाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

कैसे पाएं छुटकारा?
नींबू और शहद- नींबू और शहद के इस्तेमाल से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, दरअसल नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है और शहद स्किन को नमी देने का काम करता है. ऐसे में रोज रात को नींबू के रस में थोड़ा शहद मिलाकर होंठों के आसपास लगाएं. इसके बाद 15 से 20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. ऐसा करने से धीरे-धीरे स्किन की रंगत हल्की होने लगेगी.  

एलोवेरा जेल
एलोवेरा जेल स्किन को नमी और ठंडक देने का काम करता है. एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं, ऐसे में इसके इस्तेमाल से स्किन रिपेयर होती है. फ्रेश एलोवेरा जेल को होंटों के आसपास लगाएं और हल्के हाथों से उस जगह का मसाज करें. इसे रातभर लगाकर छोड़ दें और सुबह उठकर धो लें. इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन सॉफ्ट होती है और स्किन का ग्लो बना रहता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

skin caredarkness around lips

Trending news

सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
Police
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
uddhav thackeray
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
india
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
Rahul Gandhi
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
Maharashtra news
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
;