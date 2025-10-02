क्या आपके होंठों के पास भी काली हो जाती स्किन? क्या है वजह; इन घरेलू नुस्खों से करें आसान इलाज

Darkness Around Lips: होंठ के आसान की स्किन काली हो जाना एक आम समस्या है. लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की, कि ऐसा होता क्यों है. इस खबर में हम आपको बताएंगे.
Skin Care: होंठ चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने में एक जरूरी भूमिका निभाते हैं. लेकिन कई बार आपने ये देखा होगा कि होंठों के आसपास की स्किन काली या डार्क हो जाती है, जो कि चेहरे की खूबसूरती पर बुरा असर डालता है. ये समस्या बहुत आम हे, खासकर महिलाओं और युवाओं में ये देखने को मिलता है. लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ घरेलू उपायों और थोड़ी देखभाल से इसे ठीक किया जा सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि होंठों के आसपास की स्किन डार्क क्यों होती है और इसे ठीक कैसे किया ज सकता है?
होंठ के आसपास की स्किन काली होने के कारण
होंठों के आसपास की स्किन काली पड़ने के कई कारण हो सकते हैं. सबसे आम कारण धूप हो सकता है, जब आप धूप में बिना सनस्क्रीन के बाहर निकलते हैं, तो स्किन पर टैनिंग हो जाती है. कई बार ड्राय स्किन या डिहाइड्रेशन के कारण भी चेहरे का यह हिस्सा ड्र्राई और काला नजर आने लगता है. वहीं प्रेग्नेंसी या पीरियड्स में होने वाले हार्मोनल बदलाव भी इसका एक कारण हो सकता है. साथ ही बार-बार होंठों को चाटना, सस्ती लिपस्टिक या कॉस्मेटिक का इस्तेमाल भी इस समस्या को बढ़ाता है.
कैसे पाएं छुटकारा?
नींबू और शहद- नींबू और शहद के इस्तेमाल से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, दरअसल नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है और शहद स्किन को नमी देने का काम करता है. ऐसे में रोज रात को नींबू के रस में थोड़ा शहद मिलाकर होंठों के आसपास लगाएं. इसके बाद 15 से 20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. ऐसा करने से धीरे-धीरे स्किन की रंगत हल्की होने लगेगी.
एलोवेरा जेल
एलोवेरा जेल स्किन को नमी और ठंडक देने का काम करता है. एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं, ऐसे में इसके इस्तेमाल से स्किन रिपेयर होती है. फ्रेश एलोवेरा जेल को होंटों के आसपास लगाएं और हल्के हाथों से उस जगह का मसाज करें. इसे रातभर लगाकर छोड़ दें और सुबह उठकर धो लें. इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन सॉफ्ट होती है और स्किन का ग्लो बना रहता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.