सर्दियों में गायब हो गई है स्किन की चमक, घर पर बनाएं नेचुरल स्क्रब

सर्दियों के मौसम में स्किन डल और बेजान हो जाती हैं. रूखी त्वचा की समस्या को ठीक करने के लिए आप होममेड स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 01, 2026, 05:25 PM IST
सर्दियों में गायब हो गई है स्किन की चमक, घर पर बनाएं नेचुरल स्क्रब

सर्दियों का मौसम त्वचा के लिए एक चुनौती बन जाता है. ठंडी हवा और कम नमी के कारण हमारी त्वचा रूखी और बेजान महसूस होने लगती है. यह समस्या त्वचा पर डेड सेल्स जमा होने के कारण होती हैं. सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और त्वचा को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता. ऐसे में बॉडी एक्सफोलिएशन यानी त्वचा की सफाई करना बेहद जरूरी हो जाता है. नेचुरल बॉडी स्क्रब सर्दियों में बेहद फायदेमंद साबित होता है, जिसे आप घर पर भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

चीनी और नारियल तेल का स्क्रब
चीनी एक बेहतरीन नेचुरल एक्सफोलिएटर है. यह त्वचा से डेड सेल्स को हटाने में मदद करती है. नारियल तेल स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और रूखापन दूर करता है.इस स्क्रब को बनाने के लिए बस दो चम्मच चीनी में एक चम्मच नारियल तेल मिलाएं. इसे नहाने से पहले हल्के हाथों से पूरे शरीर पर मसाज करें और फिर गुनगुने पानी से धो लें. नियमित इस्तेमाल से त्वचा सर्दियों में भी मुलायम और चमकदार बनी रहती है.

कॉफी और ऑलिव ऑयल का स्क्रब
कॉफी न केवल थकान कम करने में मदद करती है, बल्कि त्वचा को स्मूथ और टाइट बनाने में भी लाभकारी है. ऑलिव ऑयल त्वचा को पोषण देता है और उसे रूखेपन से बचाता है. इस स्क्रब को बनाने के लिए दो चम्मच कॉफी पाउडर में एक चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएं. इसे खासतौर पर कोहनी, घुटनों और एड़ियों पर लगाएं. नियमित इस्तेमाल से यह त्वचा को मुलायम, चमकदार और स्वस्थ बनाता है.

ओट्स और शहद का स्क्रब
सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए ओट्स और शहद का स्क्रब बहुत अच्छा विकल्प है. ओट्स में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो खुजली और जलन को कम करते हैं. शहद त्वचा को नमी देता है और उसे पोषण पहुंचाता है. दो चम्मच पिसे हुए ओट्स में एक चम्मच शहद मिलाएं और जरूरत हो तो थोड़ा दूध डालें. इस मिश्रण को त्वचा पर सर्कुलर मोशन में लगाएं. यह स्क्रब त्वचा को न केवल सॉफ्ट बनाता है, बल्कि प्राकृतिक चमक भी देता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

