चेहरे की फाइन लाइन्स हो सकती है कम, घर पर बनाएं कोलेजन क्रीम, जानें तरीका!

आज के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान का असर ना केवल सेहत बल्कि स्किन पर भी पड़ता है. खासकर 30 की उम्र के बाद चेहरे का नूर कम होने लगता है वहीं चेहरे पर फाइन लाइन्स की समस्या भी देखने को मिलती है. अगर आपके चेहरे की भी स्किन ढीली दिखने लगी है तो आप ब्यूटी रूटीन में कोलेजन क्रीम का यूज कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका.

कोलेजन क्रीम

कोलेजन स्किन को टाइट, यंग और ग्लोइंग बनाने में मददगार होता है. कोलेजन क्रीम लगाने से स्किन टाइट और ग्लोइंग हो सकती है. त्वचा की देखभाल के लिए आप कोलेजन क्रीम को घर पर भी बना सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं कोलेजन क्रीम.

ऐसे बनाएं बीटरूट कोलेजन क्रीम

1 चुकंदर

1 बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च

गुलाब जल

2 चम्मच अलसी के बीज

1 बड़ा चम्मच बादाम का तेल

कुछ बूंदें जोजोबा एसेंशियल ऑयल

बनाने का तरीका

सबसे पहले बीटरूट को छीलकर कद्दूकस कर लें. इसके बाद इसका रस निकाल लें.

अब एक पैन लें इसमें बीटरूट का रस, कॉर्नस्टार्च और गुलाब जल डालकर इसे मीडियम आंच पर पकाएं. जैसे ही पेस्ट क्रीम की तरह गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें.

अब दूसरे पैन में पानी डालकर इसे उबाल लें, इसके बाद इसमें अलसी के बीज को डाल दें. जब अलसी के बीज जेल की तरह बन जाए तो गैस बंद कर दें.

अब इस जेल में बीटरूट वाली क्रीम मिक्स कर दें.

अब इसमें जोजोबा ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें.

अब इस क्रीम को कांच के कंटेनर में डालकर स्टोर कर लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.