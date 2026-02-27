Advertisement
trendingNow13124964
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

चेहरे की फाइन लाइन्स हो सकती है कम, घर पर बनाएं कोलेजन क्रीम, जानें तरीका!

30 की उम्र के बाद चेहरे पर फाइन लाइन्स की समस्या देखने को मिलती है. कम उम्र में चेहरे की स्किन ढीली और डार्क सर्कल की समस्या हो गई है तो आप स्किन केयर रूटीन में कोलेजन क्रीम का यूज कर सकती हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेहरे की फाइन लाइन्स हो सकती है कम, घर पर बनाएं कोलेजन क्रीम, जानें तरीका!

आज के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान का असर ना केवल सेहत बल्कि स्किन पर भी पड़ता है. खासकर 30 की उम्र के बाद चेहरे का नूर कम होने लगता है वहीं चेहरे पर फाइन लाइन्स की समस्या भी देखने को मिलती है. अगर आपके चेहरे की भी स्किन ढीली दिखने लगी है तो आप ब्यूटी रूटीन में कोलेजन क्रीम का यूज कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका. 

कोलेजन क्रीम 
कोलेजन स्किन को टाइट, यंग और ग्लोइंग बनाने में मददगार होता है. कोलेजन क्रीम लगाने से स्किन टाइट और ग्लोइंग हो सकती है. त्वचा की देखभाल के लिए आप कोलेजन क्रीम को घर पर भी बना सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं कोलेजन क्रीम. 

ऐसे बनाएं बीटरूट कोलेजन क्रीम 
1 चुकंदर 
1 बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च 
गुलाब जल 
2 चम्मच अलसी के बीज 
1 बड़ा चम्मच बादाम का तेल 
कुछ बूंदें जोजोबा एसेंशियल ऑयल 

Add Zee News as a Preferred Source

बनाने का तरीका 
सबसे पहले बीटरूट को छीलकर कद्दूकस कर लें. इसके बाद इसका रस निकाल लें. 
अब एक पैन लें इसमें बीटरूट का रस, कॉर्नस्टार्च और गुलाब जल डालकर इसे मीडियम आंच पर पकाएं. जैसे ही पेस्ट क्रीम की तरह गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें. 
अब दूसरे पैन में पानी डालकर इसे उबाल लें, इसके बाद इसमें अलसी के बीज  को डाल दें. जब अलसी के बीज जेल की तरह बन जाए तो गैस बंद कर दें. 
अब इस जेल में बीटरूट वाली क्रीम मिक्स कर दें. 
अब इसमें जोजोबा ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. 
अब इस क्रीम को कांच के कंटेनर में डालकर स्टोर कर लें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylebeauty

Trending news

ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
Akbaruddin Owaisi
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
Kashmir news
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
excise policy
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
Mehbooba Mufti
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
India-US trade deal
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
SEMICONDUCTOR CHIP
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
Kerala Story 2
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस