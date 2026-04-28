झुर्रियों को रोकने के लिए महंगी क्रीम नहीं, घर पर बनाएं एंटी एजिंग फेस मास्क

ग्लोइंग और हेल्दी स्किन के लिए आजकर लड़कियां स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं. अधिकतर महिलाएं केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं. आइए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं होममेड मास्क.
Trending Photos
गर्मियों के मौसम में अक्सर लोगों की स्किन खराब हो जाती है. तेज धूप, पसीने की वजह से स्किन टैन हो जाती है.धूप की वजह से ना केवल काली पड़ती है बल्कि चेहरे पर झुर्रियां भी आने लगती है. ऐसे में आप घर होममेड फेस मास्क बनाकर चेहरे की झुर्रियों को दूर कर सकते हैं. आइए जानते हैं चेहरे की झुर्रियों को दूर कैसे करें.
आयुर्वेद के अनुसार मसूर दाल का इस्तेमाल ना केवल खाने बल्कि त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जा सकता है. स्किन की देखभाल के लिए आप मसूर की दाल का फेस मास्क बना सकते हैं. इस फेस मास्क का इस्तेमाल करने से चेहरे पर ग्लो आएगा. आइए जानते हैं मसूर की दाल का इस्तेमाल कैसे करें.
स्किन टैनिंग और चेहरे के दाग-धब्बे हटाने के लिए आप मसूर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं. मसूर की दाल को हल्का सा भूनकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस मसूर की दाल में हल्दी, दूध और मुल्तानी मिट्टी मिलाकर एक पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. पेस्ट हल्का सूख जाने पर हल्के हाथ से चेहरे की मसाज करें. इस फेस मास्क का इस्तेमाल करने से चेहरे की गंदगी हट जाएगी और चेहरा साफ-साफ नजर आएगा.
केसर और जायफल के फेसमास्क का इस्तेमाल करके भी आप अपने चेहरे पर ग्लो लगा सकते हैं. केसर और जायफल का फेस मास्क बनाने के लिए केसर को दूध में भिगो दें. इसके बाद जायफल को पीसकर पेस्ट बना लें. इसके बाद जायफल में बेसन और केसर वाला दूध मिलाकर लगा लें. यह फेस मास्क डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन की समस्या को ठीक करता है. हफ्ते में 2 से 3 बार इस फेस मास्क को लगा सकते हैं.
त्वचा की देखभाल के लिए केवल फेस मास्क ही नहीं बल्कि डाइट का भी ध्यान देना चाहिए. हेल्दी डाइट की मदद से आप अपनी स्किन को चमकदार बना सकते हैं. हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए आप दिनभर खूब सारा पानी पिएं, फ्रेश फ्रूट्स, आंवला और अनार का सेवन करें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.