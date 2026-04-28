Advertisement
trendingNow13196521
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

झुर्रियों को रोकने के लिए महंगी क्रीम नहीं, घर पर बनाएं एंटी एजिंग फेस मास्क

ग्लोइंग और हेल्दी स्किन के लिए आजकर लड़कियां स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं. अधिकतर महिलाएं केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं. आइए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं होममेड मास्क. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

झुर्रियों को रोकने के लिए महंगी क्रीम नहीं, घर पर बनाएं एंटी एजिंग फेस मास्क

गर्मियों के मौसम में अक्सर लोगों की स्किन खराब हो जाती है. तेज धूप, पसीने की वजह से स्किन टैन हो जाती है.धूप की वजह से ना केवल काली पड़ती है बल्कि चेहरे पर झुर्रियां भी आने लगती है. ऐसे में आप घर होममेड फेस मास्क बनाकर चेहरे की झुर्रियों को दूर कर सकते हैं. आइए जानते हैं चेहरे की झुर्रियों को दूर कैसे करें. 

मसूर की दाल 

आयुर्वेद के अनुसार मसूर दाल का इस्तेमाल ना केवल खाने बल्कि त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जा सकता है. स्किन की देखभाल के लिए आप मसूर की दाल का फेस मास्क बना सकते हैं. इस फेस मास्क का इस्तेमाल करने से चेहरे पर ग्लो आएगा. आइए जानते हैं मसूर की दाल का इस्तेमाल कैसे करें. 

मसूर की दाल से बनाएं फेस मास्क 

स्किन टैनिंग और चेहरे के दाग-धब्बे हटाने के लिए आप मसूर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं. मसूर की दाल को हल्का सा भूनकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस मसूर की दाल में हल्दी, दूध और मुल्तानी मिट्टी मिलाकर एक पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. पेस्ट हल्का सूख जाने पर हल्के हाथ से चेहरे की मसाज करें. इस फेस मास्क का इस्तेमाल करने से चेहरे की गंदगी हट जाएगी और चेहरा साफ-साफ नजर आएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

जायफल और केसर 

केसर और जायफल के फेसमास्क का इस्तेमाल करके भी आप अपने चेहरे पर ग्लो लगा सकते हैं. केसर और जायफल का फेस मास्क बनाने के लिए केसर को दूध में भिगो दें. इसके बाद जायफल को पीसकर पेस्ट बना लें. इसके बाद जायफल में बेसन और केसर वाला दूध मिलाकर लगा लें. यह फेस मास्क डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन की समस्या को ठीक करता है. हफ्ते में 2 से 3 बार इस फेस मास्क को लगा सकते हैं. 

डाइट 

त्वचा  की देखभाल के लिए केवल फेस मास्क ही नहीं बल्कि डाइट का भी ध्यान देना चाहिए.  हेल्दी डाइट की मदद से आप अपनी स्किन को चमकदार बना सकते हैं. हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए आप दिनभर खूब सारा पानी पिएं, फ्रेश फ्रूट्स, आंवला और अनार का सेवन करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

lifestylebeauty

Trending news

जर्मनी में रहने वाले 'आतंकी' ने कराया रेलवे ट्रैक पर धमाका, किसने ली जिम्मेदारी?
Patiala Track Blast
जर्मनी में रहने वाले 'आतंकी' ने कराया रेलवे ट्रैक पर धमाका, किसने ली जिम्मेदारी?
आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
IMD
आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
S-400
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने व्हाट्सएप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
Supreme Court
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने व्हाट्सएप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
Strait of Hormuz
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
Gujarat Elections
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल
aap
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल
गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले IPS हार गए
Gujarat local body election result
गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले IPS हार गए
प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
Kolhapur
प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच
mumbai
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच