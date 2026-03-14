सफेद बाल होंगे जड़ से काले, घर पर बनाएं हेयर डाई, जानें स्टेप बाय स्टेप तरीका!

बढ़ती उम्र के साथ सफेद बाल होना लाजिमी है. वहीं अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से आज के समय में अधिकतर लोग सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं. सफेद बालों को काला करने के लिए आप हेयर डाई बना सकते हैं. होममेड हेयर डाई से आपके बाल काले हो सकते हैं.

घर पर कैसे बनाएं हेयर डाई

आप घर पर नेचुरल हेयर डाई बना सकते हैं. हेयर डाई बनाने के लिए 3 से 4 चम्मच आंवला का पाउडर लें. इसमें 4 चम्मच इंडिगो पाउडर मिला दें. अब इसमें एक चम्मच कॉफी पाउडर डाल दें. अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद पानी डालकर पेस्ट बना लें. नेचुरल हेयर डाई बनकर तैयार है. इस हेयर डाई को बालों में लगाकर 40 से 50 मिनट के लिए छोड़ दें.

नेचुरल डाई के फायदे

अधिकतर लोग सफेद बालों को छिपाने के लिए मेहंदी लगाते हैं. मेहंदी लगाने से सफेद बाल लाल या फिर ऑरेंज कलर के नजर आते हैं. वहीं आंवला, इंडिगो और कॉफी मिलाने से बाल काले रंग के हो जाते हैं. नेचुरल चीजों से बालों को नुकसान भी नहीं होता है.

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इन बातों का रखें ध्यान

बालों में डाई लगाते समय कान, माथे और गर्दन को कवर करें. कान, माथे और गर्दन पर डाई लगाने से पहले नारियल तेल लगा लें. इससे स्किन पर रंग नहीं लगेगा.

बालों में गहरा रंग देने के लिए हेयर डाई को ज्यादा देर तक ना लगाएं. इससे बाल ड्राई हो जाते हैं. डाई को बालों में बहुत कम देर तक भी लगाकर ना रखें. इससे बाल ड्राई हो सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.