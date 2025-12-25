Advertisement
फ्रिजी बालों से हो गए हैं परेशान,लगाएं ये नेचुरल हेयर पैक; जड़ें होंगी मजबूत

आज के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और प्रदूषण की वजह से बालों पर बुरा असर पड़ता है. बालों का ड्राई होना हेयर फॉल का शुरुआती संकेत हो सकता है. आप इस नेचुरल हेयर पैक से बालों के हेयर फॉल को रोक सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:30 PM IST
फ्रिजी बालों से हो गए हैं परेशान,लगाएं ये नेचुरल हेयर पैक; जड़ें होंगी मजबूत

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, बदलती लाइफस्टाइल, प्रदूषण, गलत खानपान और केमिकल से भरे हेयर प्रोडक्ट्स ने बालों की सेहत पर बुरा असर डाला है. रूखे बाल सही पोषण नहीं मिलने का संकेत हैं. जब बाल ज्यादा उलझते हैं, तो कंघी करते समय जड़ों पर खिंचाव पड़ता है. इससे जड़ें कमजोर होने लगती हैं और धीरे-धीरे हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है.

हेयर पैक से मिल सकता है आराम 
आयुर्वेद में बालों को शरीर की अंदरूनी सेहत का आईना माना गया है. अगर समय रहते बालों की देखभाल न की जाए, तो आगे चलकर गंजेपन जैसी समस्या का खतरा भी बढ़ सकता है. ऐसे में केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की बजाय नेचुरल और आयुर्वेदिक उपायों की तरफ लौटना समझदारी भरा कदम होता है. आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि बालों को नमी, पोषण और सुरक्षा की जरूरत होती है. केला और शहद का नेचुरल हेयर पैक इसमें मदद कर सकता है. यह हेयर पैक बाहर से बालों को सुंदर बनाने के साथ-साथ अंदर तक पोषण पहुंचाने का काम करता है. इसका असर धीरे-धीरे दिखता है, लेकिन लंबे समय तक टिकता है.

केला है बालों के लिए फायदेमंद
केला आयुर्वेद में एक पौष्टिक फल माना गया है. इसमें प्राकृतिक शर्करा, फाइबर, पोटैशियम और विटामिन मौजूद होते हैं. विज्ञान के अनुसार, केला बालों की सूखी परत यानी क्यूटिकल को मुलायम करने में मदद करता है. जब बालों की बाहरी परत स्मूद होती है, तो बाल कम उलझते हैं और उनमें फ्रिजीनेस घटने लगती है. केला बालों को गहराई से मॉइस्चर देता है, जिससे रूखापन कम होता है और बालों में नेचुरल चमक आने लगती है.

शहद बालों की नमी करता है लॉक 
आयुर्वेद के अनुसार, केला बालों में वात दोष को संतुलित करता है, जो रूखे और बेजान बालों का एक बड़ा कारण माना जाता है. शहद को आयुर्वेद में एक प्राकृतिक अमृत कहा गया है. यह सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. विज्ञान का कहना है कि जब शहद बालों और स्कैल्प पर लगाया जाता है, तो यह नमी को लॉक कर लेता है. इससे बाल लंबे समय तक सॉफ्ट और सिल्की बने रहते हैं. साथ ही जड़ें भी मजबूत होती हैं. मजबूत जड़ें ही बालों के झड़ने की समस्या को कम करती हैं.

केला-शहद नेचुरल कंडीशनर 
जब केला और शहद मिलकर बालों पर काम करते हैं, तो यह मिक्सचर बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है. यह बालों की नमी को संतुलित करता है, फ्रिजीनेस को धीरे-धीरे कम करता है, और बालों को उलझने से बचाता है. स्कैल्प पर हल्की मसाज के साथ लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

beautyHair care

