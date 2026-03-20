इस फूल को पीसकर बनाएं स्पेशल फेस मास्क, चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार; ये है तैयार करने का सही तरीका

ग्लोइंग और बेदाग स्किन के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. पार्लर जाकर फेशियल करवाते हैं. आप घर पर भी अपनी स्किन को चमकदार बना सकते हैं. गुड़हल का फूल स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप गुड़हल के फूल को स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं. गुड़हल के फूल के फेस पैक को लगाने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है. आइए जानते हैं गुड़हल फूल का फेस पैक कैसे बनाएं.

फेस पैक बनाने का तरीका

गुड़हल के फूल का फेस पैक बनाना बहुत ही आसान है. सबसे पहले गुड़हल के फूल की 4 से 5 फंखुड़ियां लें. इसके बाद इसे अच्छे से धो लें. अब इन पंखुडियों को पीस लें. अब इस पीसी हुई गुड़हल की पंखुड़ियों में दही और एलोवेरा जेल मिला दें. लीजिए आपका फेस मास्क बनकर तैयार है.

कैसे लगाएं

गुड़हल के फूल से बना फेस मास्क को चेहरे पर लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद चेहरे और गर्दन पर फेस मास्क लगाएं. 15 से 20 मिनट आप फेस पैक से अपना चेहरा साफ कर लें. इस मास्क को चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

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स्किन के लिए फायदेमंद हो सकता है फेस मास्क

अगर आप हफ्ते में 2 बार इस फेस पैक को चेहरे पर लगाते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में अंतर नजर आ सकता है. गुड़हल फेस मास्क को लगाने के बाद चेहरे पर पॉजिटिव असर दिखाई देता है. इस फेस मास्क को लगाने से चेहरे का निखार बढ़ता है. आप इस नेचुरल फेस मास्क को लंबे समय तक लगा सकते हैं. अगर फेस मास्क लगाने के बाद स्किन लाल या फिर स्किन पर खुजली होती है तो इसका इस्तेमाल ना करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.