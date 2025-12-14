फटे होंठ हो जाएंगे गुलाबी, बस दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से बनाएं लिप बाम

सर्दियों के मौसम में अक्सर होंठ फट जाते हैं. फटे होंठों को ठीक करने के लिए आप घर पर लिप बाम बना सकते हैं. चलिए जानते हैं लिप बाम कैसे बनाएं.
सर्दियों के मौसम में ठंडी हवां की वजह से लिप्स की नेचुरल नमी कम हो जाती है जिस वजह से पहले लिप ड्राई होते हैं वहीं ड्राई लिप्स फट जाते हैं. कुछ लोगों के लिप्स से खून भी आने लगता है. अगर आप भी ड्राई लिप्स की समस्या से परेशान हैं तो लिप्स की देखभाल के लिए आप लिप बाम लगा सकते हैं. आइए जानते हैं लिप बाम बनाने का तरीका.
गुलाब की पंखुड़ियों और दूध से बनाएं लिप बाम
दूध और गुलाब की पंखुडियों से लिप बाम बनाना बहुत ही आसान हैं. लिप बाम बनाने के लिए 6 से 7 गुलाब की पंखुड़ियां लें. इसके बाद इसे दूंध में भिगोकर रख दें. 10 से 15 मिनट पंखुड़ियों का पेस्ट बना लें. लीजिए आपका लिप बाम तैयार है. अब इस बाम को किसी डब्बे में स्टोर कर लें. अब इस बाम को लिप्स पर लगाएं. लिप बाम को लगाने से आपके लिप्स पिंक और सॉफ्ट हो जाएंगे. इस लिप बाम को आप 1 से 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं.
चीनी और नारियल तेल का स्क्रब
फटे होंठों को ठीक करने के लिए आप चीनी और नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. स्क्रब करने के लिए एक बर्तन लें इसके में चीनी और नारियल तेल मिला लें. इसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस मिश्रण से लिप पर स्क्रब करें. स्क्रब करने से डेट स्किन हट जाएगी वहीं लिप्स गुलाबी होगी.
कॉफी और नारियल तेल
होंठों की देखभाल के लिए आप कॉफी और नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉफी और नारियल तेल का इस्तेमाल करने से फटे लिप्स की समस्या ठीक हो सकती हैं वहीं लिप्स का कालापन भी दूर होता है. एक चम्मच नारियल तेल में कॉफी पाउडर मिला लें, इसके बाद इस मिश्रण को लिप्स पर लगाएं. कॉफी पाउडर से लिप्स पर स्क्रब करें. 2 से 3 मिनट बाद पानी से लिप्स साफ कर लें. आप लिप्स सॉफ्ट नजर आएंगे वहीं लिप्स का कालापन भी कम होगा.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
