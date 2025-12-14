Advertisement
trendingNow13040174
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

फटे होंठ हो जाएंगे गुलाबी, बस दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से बनाएं लिप बाम

सर्दियों के मौसम में अक्सर होंठ फट जाते हैं. फटे होंठों को ठीक करने के लिए आप घर पर लिप बाम बना सकते हैं. चलिए जानते हैं लिप बाम कैसे बनाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 14, 2025, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फटे होंठ हो जाएंगे गुलाबी, बस दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से बनाएं लिप बाम

सर्दियों के मौसम में ठंडी हवां की वजह से लिप्स की नेचुरल नमी कम हो जाती है जिस वजह से पहले लिप ड्राई होते हैं वहीं ड्राई लिप्स फट जाते हैं. कुछ लोगों के लिप्स से खून भी आने लगता है. अगर आप भी ड्राई लिप्स की समस्या से परेशान हैं तो लिप्स की देखभाल के लिए आप लिप बाम लगा सकते हैं. आइए जानते हैं लिप बाम बनाने का तरीका. 

गुलाब की पंखुड़ियों और दूध से बनाएं लिप बाम 
दूध और गुलाब की पंखुडियों से लिप बाम बनाना बहुत ही आसान हैं. लिप बाम बनाने के लिए 6 से 7 गुलाब की पंखुड़ियां लें. इसके बाद इसे दूंध में भिगोकर रख दें. 10 से 15 मिनट पंखुड़ियों का पेस्ट बना लें. लीजिए आपका लिप बाम तैयार है. अब इस बाम को किसी डब्बे में स्टोर कर लें. अब इस बाम को लिप्स पर लगाएं. लिप बाम को लगाने से आपके लिप्स पिंक और सॉफ्ट हो जाएंगे. इस लिप बाम को आप 1 से 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं. 

चीनी और नारियल तेल का स्क्रब 
फटे होंठों को ठीक करने के लिए आप चीनी और नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. स्क्रब करने के लिए एक बर्तन लें इसके में चीनी और नारियल तेल मिला लें. इसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस मिश्रण से लिप पर स्क्रब करें. स्क्रब करने से डेट स्किन हट जाएगी वहीं लिप्स गुलाबी होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

कॉफी और नारियल तेल 
होंठों की देखभाल के लिए आप कॉफी और नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉफी और नारियल तेल का इस्तेमाल करने से फटे लिप्स की समस्या ठीक हो सकती हैं वहीं लिप्स का कालापन भी दूर होता है. एक चम्मच नारियल तेल में कॉफी पाउडर मिला लें, इसके बाद इस मिश्रण को लिप्स पर लगाएं. कॉफी पाउडर से लिप्स पर स्क्रब करें. 2 से 3 मिनट बाद पानी से लिप्स साफ कर लें. आप लिप्स सॉफ्ट नजर आएंगे वहीं लिप्स का कालापन भी कम होगा. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

क्या सुबह-सुबह पैदल चलने से पूरी तरह खत्म होती है प्री-डायबिटीज, जानें डॉ की राय

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleBeauty Tips

Trending news

पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
Gujarat news
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
West Bengal SIR anomalies
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
West bengal elections
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
DNA
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें
kerala news in hindi
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें
ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी
ENBA AWARDS 2025
ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
Goa
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग
DNA Analysis
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग
कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
Delhi
कहानी दिल्ली की... जब मुगलों की तंग गलियों वाले शहर को बनाया गया देश की राजधानी
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
weather update
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी