शैंपू से 1 घंटे पहले करें ये काम, बाल हो जाएंगे नेचुरली शाइन, हेयर फॉल हो जाएगा कम

धूप और धूल मिट्टी की वजह से बाल बेजान और रफ हो जाते हैं. बालों को शाइनी और सिल्की बनाने के लिए आप शैंपू से 1 घंटे पहले ये काम कर सकते हैं. इससे आपके बाल नेचुरल शाइनी हो जाएंगे.
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किसी भी इंसान की खूबसूरती बालों पर डिपेंट करता है. बाल चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं. अगर आपके बाल ज्यादा ड्राई और बेजान हो रहे हैं. बेजान और डल बालों की केयर करने के लिए आप शैंपू करने से 1 घंटे पहले बालों की अच्छी से मसाज कर सकते हैं. बालों में तेल मालिश करने से बालों की ड्राईनेस कम हो सकती है वहीं बाल चमकदार बनेंगे. बालों की मालिश से स्कैल्प हेल्दी रहता है. ऐसा करने से हेयर फॉल की समस्या दूर हो सकती है.
शैंपू करने से पहले बालों में नारियल तेल या फिर सरसों तेल की मालिश कर सकते हैं. शैंपू करने से पहले बालों की अच्छे से मालिश करें. तेल से बालों की मालिश करने से सही पोषण मिलता है. बालों में तेल लगाने से बालों में नेचुरल शाइन आता है. तेल लगाने से बाल काले भी होते हैं. इसके अलावा हेयर फॉल की समस्या भी कम हो जाती है.
सबसे पहले एक चम्मच सरसों का तेल लें. इसमें नारियल तेल मिला दें. अब दोनों तेल को मिलाकर गुनगुना कर लें. इसके बाद उगलियों की मदद से तेल को बालों की जड़ों में लगाएं. लगभग 10 मिनट तक बालों की चंपी करें. लगभग 1 घंटे तक बालों को तेल लगाकर रखें. इसके बाद शैंपू से बाल धो लें.
बालों की देखभाल के लिए आप इस होममेड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप हफ्ते में 2 बार शैंपू करते हैं तो बालों में 2 बार मालिश कर सकते हैं. बालों को धोने के लिए नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें. आप माइल्ड शैंपू से भी हेयर वॉश कर सकते हैं. बालों को सॉफ्ट और चमकदार बनाने के लिए आप हफ्ते में 1 बार घर में हेयर स्पा लें सकते हैं.
सरसों और नारियल तेल बालों को अंदर से पोषण देता है. बालों की मालिश करने से बाल अंदर से मजबूत होते हैं. घर में बना ये तेल बालों के नेचुरल काला बनाने में मददगार है. इससे बालों का रूखापन कम होता है. सॉफ्ट और शाइनी बालों के लिए आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.