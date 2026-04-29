Advertisement
trendingNow13198034
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

शैंपू से 1 घंटे पहले करें ये काम, बाल हो जाएंगे नेचुरली शाइन, हेयर फॉल हो जाएगा कम

धूप और धूल मिट्टी की वजह से बाल बेजान और रफ हो जाते हैं. बालों को शाइनी और सिल्की बनाने के लिए आप शैंपू से 1 घंटे पहले ये काम कर सकते हैं. इससे आपके बाल नेचुरल शाइनी हो जाएंगे. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 29, 2026, 07:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शैंपू से 1 घंटे पहले करें ये काम, बाल हो जाएंगे नेचुरली शाइन, हेयर फॉल हो जाएगा कम

किसी भी इंसान की खूबसूरती बालों पर डिपेंट करता है. बाल चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं. अगर आपके बाल ज्यादा ड्राई और बेजान हो रहे हैं. बेजान और डल बालों की केयर करने के लिए आप शैंपू करने से 1 घंटे पहले बालों की अच्छी से मसाज कर सकते हैं. बालों में तेल मालिश करने से बालों की ड्राईनेस कम हो सकती है वहीं बाल चमकदार बनेंगे. बालों की मालिश से स्कैल्प हेल्दी रहता है. ऐसा करने से हेयर फॉल की समस्या दूर हो सकती है. 

शैंपू से पहले 1 घंटे पहले करें तेल की मालिश 

शैंपू करने से पहले बालों में नारियल तेल या फिर सरसों तेल की मालिश कर सकते हैं. शैंपू करने से पहले बालों की अच्छे से मालिश करें. तेल से बालों की मालिश करने से सही पोषण मिलता है. बालों में तेल लगाने से बालों में नेचुरल शाइन आता है. तेल लगाने से बाल काले भी होते हैं. इसके अलावा हेयर फॉल की समस्या भी कम हो जाती है. 

बालों के लिए कैसे बनाएं तेल 

सबसे पहले एक चम्मच सरसों का तेल लें. इसमें नारियल तेल मिला दें. अब दोनों तेल को मिलाकर गुनगुना कर लें. इसके बाद उगलियों की मदद से तेल को बालों की जड़ों में लगाएं. लगभग 10 मिनट तक बालों की चंपी करें. लगभग 1 घंटे तक बालों को तेल लगाकर रखें. इसके बाद शैंपू से बाल धो लें. 

Add Zee News as a Preferred Source

बालों की चमक कैसे बनाएं 

बालों की देखभाल के लिए आप इस होममेड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप हफ्ते में 2 बार शैंपू करते हैं तो बालों में 2 बार मालिश कर सकते हैं. बालों को धोने के लिए नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें. आप माइल्ड शैंपू से भी हेयर वॉश कर सकते हैं. बालों को सॉफ्ट और चमकदार बनाने के लिए आप हफ्ते में 1 बार घर में हेयर स्पा लें सकते हैं. 

बालों में तेल लगाने के फायदे 

सरसों और नारियल तेल बालों को अंदर से पोषण देता है. बालों की मालिश करने से बाल अंदर से मजबूत होते हैं. घर में बना ये तेल बालों के नेचुरल काला बनाने में मददगार है. इससे बालों का रूखापन कम होता है. सॉफ्ट और शाइनी बालों के लिए आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

lifestyleBeauty Tips

Trending news

Exit Polls: असम में महिलाएं और Gen Z किसके साथ? हिमंता-गोगोई-अजमल का क्या होगा होगा?
Zeenia Exit Poll 2026
Exit Polls: असम में महिलाएं और Gen Z किसके साथ? हिमंता-गोगोई-अजमल का क्या होगा होगा?
Exit Poll 2026: केरल में किसकी बनेगी सरकार? सर्वे में UDF आगे, LDF से कांटे की टक्कर
Exit Poll Results Kerala 2026
Exit Poll 2026: केरल में किसकी बनेगी सरकार? सर्वे में UDF आगे, LDF से कांटे की टक्कर
आ गया आंकड़ा, असम में किसको कितनी मिलेंगी सीटें, कौन बनाएगा सरकार; Zeenia ने बताया
Assam Exit Poll
आ गया आंकड़ा, असम में किसको कितनी मिलेंगी सीटें, कौन बनाएगा सरकार; Zeenia ने बताया
बंगाल में 4 मई को दीदी गई? TMC के गढ़ में खिल सकता है कमल! Zeenia ने क्या बताया?
Zeenia Exit Poll 2026
बंगाल में 4 मई को दीदी गई? TMC के गढ़ में खिल सकता है कमल! Zeenia ने क्या बताया?
कौन है बंगाल में CM की पहली पसंद? BJP या TMC, किसे SIR का फायदा? Zeenia का Exit Poll
ZEENIA Exit Poll
कौन है बंगाल में CM की पहली पसंद? BJP या TMC, किसे SIR का फायदा? Zeenia का Exit Poll
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हथियारों के साथ कई आतंकी गिरफ्तार
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हथियारों के साथ कई आतंकी गिरफ्तार
खुद को सुरक्षाकर्मी बता तेलंगाना सचिवालय में घुसा शख्स, वर्दी पहन बनाया वीडियो
Telangana
खुद को सुरक्षाकर्मी बता तेलंगाना सचिवालय में घुसा शख्स, वर्दी पहन बनाया वीडियो
उत्तर 24 परगना में आपस में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मियों ने खदेड़ा
West Begal Elections 2026
उत्तर 24 परगना में आपस में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मियों ने खदेड़ा
धर्म पूछ चाकू मारने वाला जुबैर कर रहा अजीबोगरीब बर्ताव, पूछताछ के दौरान क्या कर रहा?
Zubair Ansari
धर्म पूछ चाकू मारने वाला जुबैर कर रहा अजीबोगरीब बर्ताव, पूछताछ के दौरान क्या कर रहा?
बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?
West Bengal assembly elections
बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?