बालों में इस तरह से लगाएं चावल का पानी, कमर तक लंबे हो जाएंगे बाल!

Benefits of Scalp massage with rice water लंबे घने बालों के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. खासकर महिलाएं घने बालों के लिए बालों में केमिकल प्रोडक्ट लगाती हैं. केमिकल प्रोडक्ट लगाने से बालों में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता है. घने और लंबे बालों के लिए आप चावल के पानी को स्कैल्प में लगा सकते हैं. आइए जानते हैं चावल के पानी का इस्तेमाल कैसे करें.

बालों के लिए फायदेमंद होता है चावल का पानी

साइंस डायरेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार चावल के पानी में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं. चावल के पानी का इस्तेमाल करने से बालों को अमीनो एसिड, फाइबर और मैग्नीशियम मिल सकता है.

हेयर फॉल की समस्या से राहत

चावल के पानी में विटामिन बी और ई पाया जाता है जो कि बालों को पोषण देने का काम करता है. रोजाना चावल के पानी से स्कैल्प की मसाज करने से नमी बनी रहती हैं. जो कि जड़ों को मजबूत बनाता है.

चावल के पानी से कैसे करें मसाज

चावल के पानी से बालों की मसाज करने के लिए सबसे पहले 1 कप चावल लें. इसके बाद चावल को अच्छे से धो लें. अब चावल को पानी में डालकर रातभर के लिए भिगो दें. सुबह के समय चावल के पानी को अलग कर दें. अब चावल के पानी को स्पे बोतल में डालकर बालों में छिड़क लें. उंगलियों की मदद से स्कैल्प की मसाज करें. 1 से 2 घंटे बाद शैंपू से हेयर वॉश करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.