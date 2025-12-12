Advertisement
क्या पॉल्यूशन की वजह से कम होता है कोलेजन, समय से पहले आ रहा है बुढ़ापा!

दिल्ली-NCR में पिछले काफी समय से प्रदूषण की समस्या बनी हुई है. लंबे समय तक प्रदूषण में रहने की वजह से स्किन पर सीधा असर पड़ता है. आइए जानते हैं क्या प्रदूषण का स्किन पर असर पड़ता है. 

 

Dec 12, 2025, 11:51 PM IST
दिल्ली-एनसीआर में पिछले काफी सालों से प्रदूषण की समस्या बनी हुई हैं. ठंड का मौसम शुरू होते हैं दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है. प्रदूषण की वजह ना केवल फेफड़ों बल्कि त्वचा पर भी असर पड़ता है. आइए जानते हैं क्या प्रदूषण की वजह से कोलेजन पर असर पड़ता है, आइए जानते हैं प्रदूषण का स्किन पर कैसे असर पड़ता है. 

प्रदूषण का स्किन पर पड़ता है असर  
प्रदूषण के कण स्किन पर जम जाते हैं जिस वजह से सूजन की समस्या हो सकती है. प्रदूषण कण स्किन पर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई जैसे सुरक्षात्मक एंजाइम शामिल हैं जो कि स्किन पर दबाव डालते हैं. धीरे-धीरे स्किन की सुरक्षा करने वाले तत्व कम हो जाते हैं, मुक्त कण जमा होने लगते हैं जिसे स्किन पर नुकसान बढ़ जाता है. 

 प्रदूषण कैसे कोलेजन को करता है प्रभावित 
कोलेजन वह प्रोटीन है जो स्किन स्मूद बनाता है. कोलेजन की वजह से स्किन टाइट रहती है वहीं स्किन पर चमक बनी रहती है. प्रदूषण की वजह से कोलेजन की कोशिकाएं धीमी होती है जिस वजह से स्किन पर समय से पहले फाइन लाइन्स की समस्या होती है. फाइन लाइन झुर्रियों का कारण बन सकता है. 

स्किन टोन पर असर पड़ता है 
प्रदूषण की वजह से स्किन पर टोन पर असर पड़ता है. प्रदूषित हवा की वजह से स्किन पर काले धब्बे, पैची पिगमेंटेशन आदि स्किन बेजान हो जाती है. प्रदूषण की वजह से मेलानोसाइट्स रंग बनाने वाली कोशिकाओं को उत्तेजित करती है जिस वजह से चेहरे पर पिगमेंट की समस्या देखने को मिलती है. 

स्किन का कैसे रखें ध्यान 
प्रदूषण से स्किन की देखभाल के लिए आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. सनस्क्रीन लगाने से चेहरे को प्रदूषण से बचा सकते हैं. इसके अलावा बाहर जाने से पहले अपने चेहरे को कवर करें. त्वचा की देखभाल के लिए डाइट में विटामिन ई और विटामिन ए को शामिल करें. विटामिन ए और विटामिन ई स्किन के कोलेजन को बढ़ाने में मदद करते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

