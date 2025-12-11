घने और लंबे होंगे आपके बाल, बस रोजाना चबा लें ये चीजें!

आज के समय में अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. हेयर फॉल की वजह से बाल पहले के मुकाबले पतले हो रहे हैं. पतले बालों की वजह से लोगों में गंजे होने का डर है. आप भी हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं तो आप ये उपाय कर सकती हैं. आइए जानते हैं बालों को घना बनाने का उपाय.

डाइट पर दें ध्यान

हेल्दी बालों के लिए बालों से ज्यादा आप अपनी डाइट पर ध्यान दें, क्योंकि कई बार पोषक तत्वों की कमी से भी हेयर फॉल की समस्या होती है. ऐसे में अगर आप हेल्दी डाइट का सेवन करते हैं तो आपका हेयर फॉल कम हो सकता है. चलिए जानते हैं किन चीजों का सेवन करना बालों के लिए अच्छा होता है.

कच्चे आंवला का सेवन

सुबह-सुबह उठकर खाली पेट कच्चे आंवले का सेवन करें. कच्चा आंवला सेहत और बाल दोनों के लिए बेहद अच्छा होता है. आंवले में विटामिन सी पाया जाता है जो कि बालों को मजबूत बनाता है. इसके अलावा आंवला स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है.

करी पत्ते का सेवन

बालों की देखभाल के लिए आप करी पत्ते का भी सेवन कर सकते हैं. करी पत्ते को चबाने से बालों की ग्रोथ बढ़ती है. इसके अलावा बाल समय से पहले सफेद भी नहीं होंगे. आप आंवला खाने के बाद भी करी पत्ते का सेवन कर सकते हैं.

नट्स का सेवन

बालों की देखभाल के लिए आप सुबह-सुबह नट्स का सेवन कर सकते हैं. रात को ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगो दें. इसके बाद सुबह-सुबह खाली पेट इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें. ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से बालों को अंदर से पोषण मिलेगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

