Advertisement
trendingNow13037617
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

घने और लंबे होंगे आपके बाल, बस रोजाना चबा लें ये चीजें!

आज के समय में अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. अगर आप झड़ते बालों की समस्या से परेशान हैं तो आप रोजाना सुबह ये चीजें चबा सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 11, 2025, 07:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घने और लंबे होंगे आपके बाल, बस रोजाना चबा लें ये चीजें!

आज के समय में अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. हेयर फॉल की वजह से बाल पहले के मुकाबले पतले हो रहे हैं. पतले बालों की वजह से लोगों में गंजे होने का डर है. आप भी हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं तो आप ये उपाय कर सकती हैं. आइए जानते हैं बालों को घना बनाने का उपाय. 

डाइट पर दें ध्यान
हेल्दी बालों के लिए बालों से ज्यादा आप अपनी डाइट पर ध्यान दें, क्योंकि कई बार पोषक तत्वों की कमी से भी हेयर फॉल की समस्या होती है. ऐसे में अगर आप हेल्दी डाइट का सेवन करते हैं तो आपका हेयर फॉल कम हो सकता है. चलिए जानते हैं किन चीजों का सेवन करना बालों के लिए अच्छा होता है. 

कच्चे आंवला का सेवन 
सुबह-सुबह उठकर खाली पेट कच्चे आंवले का सेवन करें. कच्चा आंवला सेहत और बाल दोनों के लिए बेहद अच्छा होता है. आंवले में विटामिन सी पाया जाता है जो कि बालों को मजबूत बनाता है. इसके अलावा आंवला स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

करी पत्ते का सेवन 
बालों की देखभाल के लिए आप करी पत्ते का भी सेवन कर सकते हैं. करी पत्ते को चबाने से बालों की ग्रोथ बढ़ती है. इसके अलावा बाल समय से पहले सफेद भी नहीं होंगे. आप आंवला खाने के बाद भी करी पत्ते का सेवन कर सकते हैं. 

नट्स का सेवन 
बालों की देखभाल के लिए आप सुबह-सुबह नट्स का सेवन कर सकते हैं. रात को ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगो दें. इसके बाद सुबह-सुबह खाली पेट इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें. ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से बालों को अंदर से पोषण मिलेगा. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

ई-सिगरेट पर संसद में मचा बवाल, जानिए इस पर क्या है नियम, सेहत के लिए कितना नुकसानदेह

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylebeauty

Trending news

पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Goa Fire Case
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
Indigo airline
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान