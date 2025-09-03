कोहनी पर जमी काली गंदगी होगी झट से साफ, बस अपना लें दादी-नानी का ये घरेलू नुस्खा!

How To Clean Dark Elbows: कोहनी की स्किन टिशूज काफी पतले होते हैं. पतली स्किन पर धूप, धूल और कोहनी को बहुत देर तक टिकाकर बैठने या फिर इन हिस्सों में मेलानिन पिग्मेंट बढ़ने से कोहनी काले हो जाते हैं. काली कोहनी की वजह से कई बार झिझक होने लगती है.कई बार काली कोहनी की वजह से झिझक महसूस होती है. अगर आपकी कोहनी भी काली है तो आप घरेलू उपाय कर सकते हैं.

कोहनी का कालापन कैसे दूर करें

आप नींबू और हल्दी पाउडर की मदद से कोहनी को साफ किया जा सकता है. आधा कटा हुआ नींबू लें, इस नींबू पर हल्दी, कॉफी पाउडर और चीनी लगा डाल दें. अब इस नींबू को कोहनी पर हल्के हाथ से रगड़ना शुरू करें. 15 मिनटा बाद पानी से कोहनी धो लें.

आलू के रस का इस्तेमाल

आलू के रस से भी काली कोहनी को साफ किया जा सकता है. दरअसल आलू के रस में ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं जो कि कोहनी का कालापन दूर हो सकता है. एक आलू लें उसे छीलकर साफ कर लें. अब आलू को कद्दूकस कर लें. फिर इसका रस निकाल लें. अब आलू के रस में रूई डुबोएं और स्किन पर लगाएं. 15 से 20 मिनट बाद हाथ धो लें.

ऑलिव ऑयल

कोहनी का कालापन दूर करने के लिए आप ऑलिव और चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑलिव और चीनी को मिलाकर कोहनी पर हल्के हाथों से मलें. 15 से 20 मिनट बाद हाथ धो लें.

हल्दी और शहद

हल्दी, शहद और दूध को मिलाकर कोहनी पर लगा सकते हैं. 15 से 20 बाद कोहनी को धो लें.

दही और ओटमील

दही और ओटमील का स्क्रब बनाकर लगाने से भी डेड स्किन सेल्स हट जाती है. ओटमील और दही लगाने से स्किन पर चमक आती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

