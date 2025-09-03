कोहनी पर जमी काली गंदगी होगी झट से साफ, बस अपना लें दादी-नानी का ये घरेलू नुस्खा!
Advertisement
trendingNow12907197
Hindi Newsब्यूटी

कोहनी पर जमी काली गंदगी होगी झट से साफ, बस अपना लें दादी-नानी का ये घरेलू नुस्खा!

How To Clean Dark Elbows: काली कोहनी हाथों की खूबसूरती को कम कर देते हैं. काली कोहनी को साफ करने के लिए आप इन घरेलू उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोहनी पर जमी काली गंदगी होगी झट से साफ, बस अपना लें दादी-नानी का ये घरेलू नुस्खा!

How To Clean Dark Elbows: कोहनी की स्किन टिशूज काफी पतले होते हैं. पतली स्किन पर धूप, धूल और कोहनी को बहुत देर तक टिकाकर बैठने  या फिर इन हिस्सों में मेलानिन पिग्मेंट बढ़ने से कोहनी काले हो जाते हैं. काली कोहनी की वजह से कई बार झिझक होने लगती है.कई बार काली कोहनी की वजह से झिझक महसूस होती है. अगर आपकी कोहनी भी काली है तो आप घरेलू उपाय कर सकते हैं. 

कोहनी का कालापन कैसे दूर करें 
आप नींबू और हल्दी पाउडर की मदद से कोहनी को साफ किया जा सकता है. आधा कटा हुआ नींबू लें, इस नींबू पर हल्दी, कॉफी पाउडर और चीनी लगा डाल दें. अब इस नींबू को कोहनी पर हल्के हाथ से रगड़ना शुरू करें. 15 मिनटा बाद पानी से कोहनी धो लें. 

आलू के रस का इस्तेमाल 
आलू के रस से भी काली कोहनी को साफ किया जा सकता है. दरअसल आलू के रस में ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं जो कि कोहनी का कालापन दूर हो सकता है. एक आलू लें उसे छीलकर साफ कर लें. अब आलू को कद्दूकस कर लें. फिर इसका रस निकाल लें. अब आलू के रस में रूई डुबोएं और स्किन पर लगाएं. 15 से 20 मिनट बाद हाथ धो लें. 

Add Zee News as a Preferred Source

ऑलिव ऑयल 
कोहनी का कालापन दूर करने के लिए आप ऑलिव और चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑलिव और चीनी को मिलाकर कोहनी पर हल्के हाथों से मलें. 15 से 20 मिनट बाद हाथ धो लें. 

हल्दी और शहद 
हल्दी, शहद और दूध को मिलाकर कोहनी पर लगा सकते हैं. 15 से 20 बाद कोहनी को धो लें.  

दही और ओटमील 
दही और ओटमील का स्क्रब बनाकर लगाने से भी डेड स्किन सेल्स हट जाती है. ओटमील और दही लगाने से स्किन पर चमक आती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: Gen Z के बीच पॉपुलर जेल नेल पॉलिश पर क्यों लगाया गया बैन? ये खतरनाक चीज बनी वजह, कैंसर तक का खतरा 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleBeauty Tips

Trending news

आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
Maratha Reserveation Movement
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
drug clinical trial New rules
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
;