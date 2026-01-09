आई मेकअप के चक्कर में आंखों से ना करें खिलवाड़, छोटी सी लापरवाही और धुंधली हो सकती है दुनिया

खूबसूरत लुक के लिए महिलाएं आई मेकअप का खास ध्यान रखती हैं. आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए महिलाएं आंखों में काजल, मस्कारा, लाइनर, ग्लिटर और आईशैडो का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन क्या आप जानती हैं ये खूबसूरत आई मेकअप आपकी आंखों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. गलत या खराब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से ऑप्टिक नर्व को नुकसान हो सकता है जो कि ग्लूकोमा का जोखिम बढ़ाता है. आइए जानते हैं किस तरह का मेकअप आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है.

लो क्वालिटी का मेकअप

कुछ लोग सस्ता आई मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. लो क्वालिटी के प्रोडक्ट में खतरनाक केमिकल जैसे लेड, सल्फेट्स और सिंथेटिक कलर होते हैं जो कि आंखों को नुकसा पहुंचा सकते हैं. लंबे समय तक लो क्वालिटी का मेकअप लगाने से धुंधलापन की समस्या हो सकती है.

एक्सपायर्ड मेकअप

मेकअप प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट होती है. एक्सपायर्ड लाइनर और मस्कारा लगाने से आंखों में इंफेक्शन हो सकता है, इसके आलावा आंखों की नमी भी कम हो सकती है. एक्सपायर्ड मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें.

Add Zee News as a Preferred Source

शिमरी आईशैडो का इस्तेमाल

ग्लिटर वाले आईशैडो का यूज करने से भले ही आपकी आंखों को ग्लैमरस लुक मिलता है लेकिन ग्लिटर के छोटे-छोटे कण आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यह रेटिना या कॉर्निया को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे आपकी नजर धुंधली हो सकती है.

सोने से पहले आई मेकअप रिमूव ना करना

रात को सोने से पहले आई मेकअप रिमूव ना करना भी आपकी आंखों की रोशनी के लिए खतरनाक हो सकता है. दरअसल रातभर मस्कारा और आईशैडो की वजह से आंखों की स्किन बंद हो सकती है जिस वजह से सूजन या फिर इंफेक्शन हो सकता है. जिसका आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ सकता है.

क्या करें

हमेशा अच्छी क्वालिटी और डर्मेटोललॉजिकली टेस्टेड मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज करें

एक्सपायर्ड और दूसरों का आई मेकअप का इस्तेमाल ना करें

आई मेकअप के बाद आंखों में जलन या धुंधलापन की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Puffy Eyes से राहत पाने के लिए अपना सकते हैं ये 4 सबसे असरदार तरीके