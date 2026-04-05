आईब्रो का कौन सा शेप आपके चेहरे पर करेगा सूट, मोटी या पतली कौन सी Eyebrow है बेस्ट

आइब्रो शेप आपकी चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं. इसके अलावा आइब्रो शेप से पूरे चेहरे पर पॉजिटिव और नेगेटिव असर पड़ सकता है. खूबसूरती बढ़ाने के लिए सही आइब्रो की शेप चूज करना बेहद जरूरी है. अलग-अलग फेस कट पर डिफरेंट आइब्रो सूट होती है. आइए जानते हैं आपके चेहरे पर किस शेप की आइब्रो सूट होगी.

आइब्रो मैपिंग

आइब्रो का शेप फेस के अनुसार होना चाहिए. अगर आपको फेस कट के बारे में पता है तो आप आसानी से आइब्रो की शेप को चूज कर सकते हैं. आइब्रो मैपिंग को 3 पॉइंट्स में किया जाता है. पहला पॉइंट आइब्रो से शुरू होती है, दूसरा पॉइंट आइब्रो का सबसे ऊंचा आर्च कहां है. तीसरा और जरूरी पॉइंट आइब्रो कहां पर खत्म होती है.

फेस शेप के अनुसार आइब्रो

ओवल फेस कट के लिए आइब्रो का आर्च हल्का सा होना चाहिए. ओवल शेप यानी अंडाकार चेहरे पर हल्के आर्च वाली आइब्रो सूट करती है. अगर आपका चेहरा ओवल शेप का है तो आपको आइब्रो की आर्च हल्की करवानी चाहिए.

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चौकोर फेस कट

चौकोर फेस कट के लिए सॉफ्ट एंगल वाली आइब्रो अच्छी लगती है. इस आइब्रो शेप में चेहरे पर हार्श एंगल्स बैलेंस नजर आते हैं. चौकोर फेस की महिलाएं सॉफ्ट एंगल आइब्रो शेप लें.

लंबा चेहरा

अगर आपका चेहरा लंबा या फिर प्लैट है तो आपके चेहरे पर हल्की स्ट्रेट आइब्रो अच्छी लगेगी. इस आइब्रो शेप में आपके चेहरा बेहद खूबसूरत नजर आएगा.

हार्ट शेप

हार्ट फेस शेप के लिए आप राउंडेड या फिर सॉफ्ट कर्व वाली आइब्रो बनवा सकते हैं. राउंडेड और सॉफ्ट कर्व वाली आइब्रो में आपको खूबसूरत लुक मिलेगा. इस शेप की आइब्रो आपके चेहरे के बैलेंस करने में मदद करता है.

गोल चेहरा

अगर आपका गोल चेहरा है तो आपको हाई आर्च वाली आइब्रो बनवानी चाहिए. हाई आर्च वाली आइब्रो गोल चेहरे पर बेहद खूबसूरत लगती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.