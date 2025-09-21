करवा चौथ से पहले लगा लें ये फेस मास्क, चेहरे पर आएगा चांद सा निखार

glowing skin tips: करवा चौथ के मौके पर महिलाएं चाहती हैं कि उनकी स्किन ग्लो करें. आज के समय में प्रदूषण और गलत खानपान की वजह से चेहरे पर पिंपल की समस्या हो सकती है. पिंपल की समस्या से राहत पाने के लिए महिलाएं चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगाती हैं लेकिन इसके बाद भी चेहरे पर ग्लो नहीं आता है. क्या आप जानते हैं आप घरेलू फेस मास्क का इस्तेमाल कर चेहरे पर ग्लो लगा सकते हैं. आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए फेस मास्क.

चंदन पाउडर फेस पैक

ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर चंदन पाउडर फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप घर पर आसानी से चंदन पाउडर का फेस मास्क बना सकते हैं. फेस मास्क बनाने के लिए 2 चम्मच चंदन पाउडर लें. चंदन पाउडर में गुलाब जल मिक्स कर लें. इसके बाद इसे चेहरे पर लगाएं. 20 से 30 मिनट बाद साफ पानी से चेहरा धो लें.

पपीता का फेस मास्क

ग्लोइंग स्किन के लिए आप पपीते के फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्लोइंग स्किन के लिए आप पपीता का इस्तेमाल कर सकते हैं. फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले पपीता मैश कर लें. इसके बाद इसे चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद अपना चेहरा साफ कर लें. पपीता का फेस मास्क लगाने से झाइयां और पिग्मेंटेशन की समस्या भी कम हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

केले का फेस मास्क

चेहरे पर निखार बढ़ाने के लिए केले का फेस पैक लगा सकते हैं. एक पका हुआ केला लें. इसके बाद इसे मैश कर लें. इसके बाद इसे चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद चेहरा धो लें. हफ्ते में 2 से 3 बार इस फेस मास्क लगाएं.

मुल्तानी मिट्टी फेस पैक

ग्लोइंग स्किन और पिंपल के दाग कम करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा सकते हैं. फेस पैक लगान के लिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें. इसमें गुलाब जल मिक्स कर लें. इसके बाद इसे चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद चेहरा धो लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: घुंघराले बालों के लिए बेस्ट हैं ये 5 ओवरनाइट हेयर मास्क, आप भी जरूर करें ट्राई