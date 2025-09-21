करवा चौथ से पहले लगा लें ये फेस मास्क, चेहरे पर आएगा चांद सा निखार
Advertisement
trendingNow12930413
Hindi Newsब्यूटी

करवा चौथ से पहले लगा लें ये फेस मास्क, चेहरे पर आएगा चांद सा निखार

face packs for glowing skin: करवा चौथ के खास मौके पर ग्लोइंग स्किन के लिए आप चेहरे पर ये फेस मास्क लगा सकते हैं. आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए बेस्ट फेस मास्क कौन-कौन से है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 21, 2025, 05:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करवा चौथ से पहले लगा लें ये फेस मास्क, चेहरे पर आएगा चांद सा निखार

glowing skin tips: करवा चौथ के मौके पर महिलाएं चाहती हैं कि उनकी स्किन ग्लो करें. आज के समय में प्रदूषण और गलत खानपान की वजह से चेहरे पर पिंपल की समस्या हो सकती है. पिंपल की समस्या से राहत पाने के लिए महिलाएं चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगाती हैं लेकिन इसके बाद भी चेहरे पर ग्लो नहीं आता है. क्या आप जानते हैं आप घरेलू फेस मास्क का इस्तेमाल कर चेहरे पर ग्लो लगा सकते हैं. आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए फेस मास्क.

चंदन पाउडर फेस पैक
ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर चंदन पाउडर फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप घर पर आसानी से चंदन पाउडर का फेस मास्क बना सकते हैं. फेस मास्क बनाने के लिए 2 चम्मच चंदन पाउडर लें. चंदन पाउडर में गुलाब जल मिक्स कर लें. इसके बाद इसे चेहरे पर लगाएं. 20 से 30 मिनट बाद साफ पानी से चेहरा धो लें. 

पपीता का फेस मास्क 
ग्लोइंग स्किन के लिए आप पपीते के फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्लोइंग स्किन के लिए आप पपीता का इस्तेमाल कर सकते हैं. फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले पपीता मैश कर लें. इसके बाद इसे चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद अपना चेहरा साफ कर लें. पपीता का फेस मास्क लगाने से झाइयां और पिग्मेंटेशन की समस्या भी कम हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

केले का फेस मास्क 
चेहरे पर निखार बढ़ाने के लिए केले का फेस पैक लगा सकते हैं. एक पका हुआ केला लें. इसके बाद इसे मैश कर लें. इसके बाद इसे चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद चेहरा धो लें. हफ्ते में 2 से 3 बार इस फेस मास्क लगाएं. 

मुल्तानी मिट्टी फेस पैक 
ग्लोइंग स्किन और पिंपल के दाग कम करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा सकते हैं. फेस पैक लगान के लिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें. इसमें गुलाब जल मिक्स कर लें. इसके बाद इसे चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद चेहरा धो लें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

इसे भी पढ़ें: घुंघराले बालों के लिए बेस्ट हैं ये 5 ओवरनाइट हेयर मास्क, आप भी जरूर करें ट्राई

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

beautyKarwa chauth 2025

Trending news

कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
DNA
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
DNA
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
West Bengal news
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
Mahalaxmi Cable Stayed Bridge
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
H1B visa
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
weather update
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
;