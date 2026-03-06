सोने से पहले चेहरे पर करें इस तेल से मालिश, मिलेगा नेचुरल ग्लो!

रोजाना सोने से पहले चेहरे पर तेल से हल्की मालिश करने से चेहरे पर ग्लो देखने को मिल सकता है. चेहरे पर तेल लगाने से स्किन की ड्राईनेस की समस्या दूर होती है. इसके अलावा स्किन की झुर्रियां भी कम हो सकती हैं.
Trending Photos
प्रदूषण, तनाव और धूल-मिट्टी की वजह से स्किन डल और बेजान नजर आती है. त्वचा की देखभाल के लिए सोने से पहले चेहरे पर तेल लगा सकते हैं. त्वचा पर तेल लगाने से स्किन लंबे समय तक हेल्दी और ग्लोइंग बनी रह सकती है. नारियल तेल में एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड और मॉइस्चराइजिंग के गुण पाए जाते हैं जो कि स्किन को अंदर से पोषण देते हैं.
नारियल तेल लगाने से मिलेंगे ये फायदे
मॉइस्चराइज
नारियल तेल लगाने से स्किन मॉइस्चराइज रहती है. रात को सोने से पहले नारियल तेल चेहरे पर लगाएं. सुबह उठने पर आपको हाइड्रेटेड स्किन मिलेगी. नारियल तेल लगाने से स्किन का रूखापन भी दूर हो सकता है.
नेचुरल ग्लो
नारियल तेल लगाने से स्किन को नमी मिलती है. रोजाना रात को नारियल तेल लगाने से स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है. अगर आपकी स्किन की रंगत खराब हो गई है तो आप नारियल तेल का यूज कर सकती हैं.
पिंपल
नारियल तेल में लॉरिक एसिड जैसे एंटी-बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो कि पिंपल की समस्या को कम कर सकते हैं. नारियल तेल का इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियां कम हो सकती है. अगर आप ड्राई स्किन से परेशान हैं. तो नारियल तेल लगा सकती हैं.
कैसे करें मालिश
रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छे से धो लें. इसके बाद हथेली पर नारियल तेल लें. इसके बाद हल्के हाथ से तेल को चेहरे पर लगा दें. रोजाना तेल लगाने से चेहरे पर कसाव आएगा वहीं डार्क स्पॉट भी दूर हो जाएंगे.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.