Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

10 रुपये में पसीने की बदबू होगी दूर, चेहरे पर आएगा ग्लो, जानें सीक्रेट!

पसीने की बदबू की वजह से कई बार लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है. इस समस्या से निजात पाने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. फिटकरी में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण स्किन के लिए फायदेमंद होता है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:31 PM IST
10 रुपये में पसीने की बदबू होगी दूर, चेहरे पर आएगा ग्लो, जानें सीक्रेट!

आज के समय में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है. खूबसूरत दिखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं मात्र 10 रुपये में स्किन संबंधी समस्या और पसीने की बदबू से छुटकारा पा सकते हैं.  फिटकरी का इस्तेमाल भारतीये लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं. फिटकरी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि बैक्टीरिया से लड़ते हैं. आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करें. 

पसीने की बदबू 
फिटकरी का इस्तेमाल करने से पसीने की बदबू को दूर किया जा सकता है. नहाने के बाद फिटकरी को हल्का गीला कर लें. इसके बाद इसे अंडरआर्म्स पर धीरे-धीरे रगड़ें. ऐसा करने से शरीर से पसीने की बदबू कम हो सकती है. 

स्किन को टाइट करने में मददगार 
प्रदूषण और गलत खानपान की वजह से चेहरे के पोर्स बड़े हो जाते हैं ऐसे में स्किन लटकने लगती है. स्किन को टाइट करने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकती हैं. फिटकरी में नेचुरल स्ट्रिंजेंट पाया जाता है जो कि स्किन को टाइट करने में मदद करता है.  फिटकरी के पानी को आप टोनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.

कील-मुंहासों की समस्या 
अगर आप लंबे समय से कील-मुंहासों की समस्या से परेशान हैं तो आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. फिटकरी पीसकर पाउडर बना लें. इस पाउडर में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर कुछ मिनट के लिए लगाएं. इसके बाद सिंपल पानी से चेहरा धो लें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

