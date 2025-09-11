बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं ये खास बीज, हेयर ग्रोथ में करता है हेल्प
Flax Seeds For Hair:  हर लड़की की चाहत होती है कि उसके बाल लंबे और घने हो. आज आपको एक ऐसा खास बीज के बारे में बताते हैं, जो बालों के लिए वरदान साबित होती है.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:35 AM IST
Flax Seeds For Hair:  आजकल बदलती लाइफस्टाइल, प्रदूषण और गलत खानपान का बुरा असर हमारे बालों पर काफी ज्यादा पड़ता है. बालों के झड़ने की समस्या आजकल लड़कियों को काफी ज्यादा होने लगती है, जिस वजह से महंगे हेयर प्रोडक्ट्स लगाते हैं समस्या और भी काफी ज्यादा बढ़ने लगने लग जाती है. बालों के लिए अलसी के बीज काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं.  बालों की क्वालिटी खराब होने से बचाने के लिए भी ये आपकी मदद कर सकता है. आइए आपको बताते हैं इस्तेमाल करने का तरीका.
 

अलसी के बीजों को बालों में कैसे लगाएं?

अलसी के बीज आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. अलसी को रातभर के लिए पानी में भिगोकर सुबह के समय धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक पकाएं और फिर इसके जेल को आप अपने बालों में लगा सकते हैं.
 

अलसी के बीजों को बालों में लगाने के फायदे?
 

1.  बालों को चमकदार  

अगर आप अलसी के बीजों को अपने बालों में लगाते हैं, तो आप अपने बालों को चमकदार बना सकते हैं. इसको लगाने से आपके बालों को पोषण मिल सकता है. आपको हफ्ते में 3 बार तो जरूर लगाना चाहिए.
 

2. बालों को मजबूत

बालों में आपको अलसी के बीजों को जरूर लगाना चाहिए. इसको हमेशा बालों में लगाने से बालों को मजबूती मिलती है और झड़ने की समस्या से आपको हमेशा के लिए राहत भी मिलती है.
 

इसे भी पढ़ें: खिला-खिला मुखड़ा पाने के लिए चेहरे पर हफ्ते में 3 दिन लगा सकते हैं ये सफेद चीज!

 

3.  सफेद बालों से छुटकारा 

अलसी में मौजूद विटामिन ई न केवल बालों को चमकदार और सफेद बाल और झड़ने की समस्या को भी रोकता है. महंगे हेयर प्रोडक्ट्स की बजाय आप इसको लगा सकते हैं.

 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

Flax seedshair care tipsFlax Seeds For Hair

