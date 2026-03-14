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गर्मियों में ऑयली स्किन का टेंशन होगा खत्म! स्किन को हमेशा फ्रेश रखने के लिए अपनाएं ये स्किन केयर रूटीन

Skin Care Routine For Oily Skin: गर्मियों के समय में स्किन पर कई समस्याएं देखने को मिलती है. अगर आप भी ऑयली स्किन से परेशान हैं, तो आपको कुछ कमाल के स्किन केयर रूटीन के बारे में बताते हैं. 

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:55 AM IST
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गर्मियों में ऑयली स्किन का टेंशन होगा खत्म! स्किन को हमेशा फ्रेश रखने के लिए अपनाएं ये स्किन केयर रूटीन

Skin Care Routine For Oily Skin:  गर्मियों का मौसम आ गया है और समस्याएं होनी भी शुरू हो गई है.  इस मौसम में जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनको तो कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ये मौसम उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता है. तेज धूप, पसीना और बढ़ा हुआ ऑयल चेहरे को काफी ज्यादा चिपचिपा बना देता है. इसका बुरा असर आपके लुक पर पड़ता है. चिपचिपी स्किन से मुंहासे, ब्लैकहेड्स और स्किन इंफेक्शन जैसी परेशानियां भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. कुछ लड़कियां इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई सारी चीजों को भी अपनाती है लेकिन कुछ खास असर चेहरे पर देखने को नहीं मिलता है. अगर इस समय सही स्किन केयर टिप्स को फॉलो किया जाए, तो समस्या काफी हद तक कम हो सकती है और आपको एक फ्रेश स्किन मिल सकती है. 
 

गर्मियों में ये समस्या इसलिए भी ज्यादा बढ़ने लगती है क्योकि शरीर में पसीना ज्यादा आने लगता है और त्वचा का ऑयल स्किन को मॉइश्चराइज करने का काम करता है लेकिन जब ये हद से ज्यादा बढ़ने लगता है तो त्वचा काफी ज्यादा तेल-तेल नजर आती है. त्वचा के पोर्स को भी बंद कर देते हैं. गर्मियों में ऑयली स्किन की खास देखभाल करनी बेहद ही जरूरी होती है. आज आपको इस खबर में स्किन केयर रूटीन के बारे में बताते हैं.
 

 

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ऑयली स्किन के लिए बेस्ट स्किन केयर
 

1. फेसवॉश 

अगर आप बाहर जा रहे हैं या बाहर से वापस आ रहे हैं, तो आपको दिन में कम से कम दो बार अपने चेहरे को धोना चाहिए. चेहरे पर धूल, पसीना और ऑयल काफी ज्यादा जमा हो जाता है जिसको निकाल फेंकना जरूरी होता है.
 

2. टोनर 

स्किन को अच्छे से धोकर साफ करने के बाद टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आप टोनर को लगाते हैं, तो स्किन के पोर्स को टाइट कर सकते हैं. ये आपके चेहरे के ऑयल को कम करके ताजी देने का काम करता है.
 

3. ऑयल-फ्री मॉइस्चराइजर

बाजारों में कई तरह-तरह के मॉइस्चराइजर आपको देखने को मिल जाते हैं. गर्मियों में आपको बाहर जाने से पहले ऑयल-फ्री मॉइस्चराइजर को जरूर लगाना चाहिए. स्किन को हाइड्रेट रख के ताजगी देने का काम करेगा और स्किन से चिपचिपेपन को भी दूर करता है.
 

4. सनस्क्रीन 

सनस्क्रीन भी आपको जरूर स्किन पर लगाना चाहिए. ये स्किन को कई तरह से बचाने का काम करता है. गर्मियों में तेज धूप त्वचा को नुकसान करती है लेकिन इसको लगाने से आप समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. 
 

5. आइस क्यूब मसाज

गर्मियों में अगर आप ऑयली स्किन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप आइस क्यूब से मसाज कर सकते हैं. ये आपकी स्किन से सारी गंदगी को बाहर निकालने में मददगार होती है. चेहरे को ठंडक देने का काम करती है. 

 

ये भी पढ़ें: गर्मियों में बालों को पसीने की बदबू से बचाने के लिए दही के साथ लगाएं ये 4 चीजें
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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